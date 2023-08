El jocoso motivo por el que la prensa británica se ríe del príncipe Harry

El príncipe Harry y Meghan Markle decidieron hacer las maletas, cruzar el charco y dejar atrás el asedio que decían sufrir por parte de la prensa británica. También tenían trifulcas internas con miembros de la Familia Real, pero el trato que los medios sensacionalistas de su país le ofrecían a su esposa, le hizo tomar la drástica decisión de renunciar a sus obligaciones institucionales con la corona, para proteger a su familia instalándose a miles de kilómetros. Pero el problema parece que no ha terminado, pues la prensa amarilla de su país no levanta el freno y sigue poniendo su objetivo en los duques de Sussex, como así ha sucedido ahora que el príncipe Harry ha sido ridiculizado por algo extraño que han notado en su pelirroja cabellera.

El príncipe Harry y Meghan Markle Peter Dejong AP Photo

El hijo pequeño del Rey Carlos III y la desaparecida Diana de Gales ya ha emprendido acciones legales contra el grupo mediático Associated Newspaper Limited. Ha pedido judicialmente el cese del acoso al que se siente sometido e incluso ya ha ganado algunas de las batallas. Sin embargo, en sus cabeceras siguen apareciendo noticias o anécdotas como esta de ahora, en la que se burlan del joven royal y de lo que consideran “el misterio del cabello de repuesto”. Un comentario que haría alusión a que en una fotografía reciente su pelo ha sufrido algún tipo de alteración digital, lo que desde el ‘Daily Mail’, Mail On Line’ o ‘Mail On Sunday’, medios de la citada editorial, han aprovechado para iniciar una nueva cruzada en su contra.

El material que ha servido de excusa para esta nueva batería de burlas son unas imágenes publicadas en una página oficial de una empresa. Se trata de la compañía ‘Better Up’, centrada en el desarrollo tecnológico para tratar la salud mental, y de la que el príncipe Harry en Director de Impacto desde hace dos años. Un papel en la jerarquía empresarial que le hace merecedor de una foto oficial. Pero quizá no era su mejor instantánea, por lo que fue manipulada con un programa de procesamiento de imagen, como puede ser Photoshop. Pero la chanza de la prensa británica no se centra en que recurra a este tipo de retoques fotográficos, sino el hecho de que su presunta intención era cubrir la incipiente calvicie que ya se vislumbra en su cabellera.

Imagen de la polémica de Harry Better Up

Con ello, desde el ‘Daily Mail’ han realizado la comparativa de las últimas imágenes del príncipe Harry durante su periplo por Asia con un amigo, con las nuevas fotos de la polémica. Un gesto con el que dejar claro que su cabello rojo no es tan natural como presume en la imagen oficial de la empresa estadounidense. “Esos mechones gruesos y oscuros” son fruto de la herramienta tapón de clonar de Photoshop, con la que se consigue replicar partes clave de la imagen, en el caso del pelo, para lograr una mayor densidad. Con este gesto, el marido de Meghan Markle podría disimular su “paja calva”, como así define este diario su cabello, olvidándose del respeto y del buen gusto.

Además, desde el citado medio han aprovechado la ocasión para desmontar al príncipe Harry, señalando su supuesta hipocresía por “ayudar a crear un impacto positivo en la vida de las personas”, como así reza en la web de su empresa, pero luego se realiza retoques físicos (aunque virtuales) para aparentar más hermosura. Algo que, según este diario, contribuye a generar complejos e inseguridades en otras personas. Además, para hacer más sangre, le comparan con su hermano Guillermo, quien parece llevar con buen talante su alopecia.

El príncipe Harry Gtres

Pero los agravios no terminan aquí. También se han consultado a profesionales en materia capilar para que analicen las imágenes del príncipe Harry y también den detalles sobre por qué podría estar quedándose calvo: “Tras su llegada a EEUU, su pérdida se ha visto incrementada. Tiene un parche de calvicie en crecimiento justo en la coronilla y también se puede ver que su pelo está viéndose reducido en la zona de la frente. Harry se encuentra en la misma etapa de pérdida de cabello que Guillermo cuando tenía 26 años”, decía el experto. Lo que no han precisado es si al hijo del Rey Carlos III le gusta su pelo tal cual es, si quizá el retoque fotográfico se haya realizado sin su consentimiento o, por el contrario, fue él mismo quien lo mandó realizar para verse más atractivo por un día. ¿Quién sabe? ¿A quién le importa?