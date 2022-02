La esperada reaparición de Meghan Markle y el príncipe Harry en plena guerra con los medios

La que fuera una de las parejas más expuestas ante la opinión pública parece haberse tomado un tiempo de retiro que, sin embargo, está a punto de acabar. Hace casi tres meses que Meghan Markle y el príncipe Harry no se dejan ver, una desaparición que ha coincidido con la guerra legal que los duques de Sussex han emprendido contra algunos medios británicos.

Ahora, el príncipe Harry y Meghan Markle por fin están a punto de reaparecer mediáticamente, en la gala de los NACCP Image Awards que se celebrará este sábado 26 de febrero. Se trata de una entrega de premios organizada por la Asociación Nacional Americana para el Avance de la Gente de Color cuyo fin es honrar a las personas negras que destacan en diferentes disciplinas como el cine, la televisión, la música o la literatura. Los duques de Sussex serán galardonados por haber “escuchado el llamamiento a la justicia social y se han unido a la lucha por la equidad tanto en los EEUU como en todo el mundo”, según ha indicado Derrick Johnson, el presidente y director ejecutivo de la NAACP.

Por su parte, los duques de Sussex aseguran sentirse honrados ante este reconocimiento y han recalcado la importante labor que la asociación lleva a cabo: “Los esfuerzos de la NAACP para impulsar la justicia racial y los derechos civiles son tan vitales hoy como lo fueron hace casi 115 años”.

Meghan Markle y el príncipe Harry no se perderán la gala, un evento de postín que rezuma glamour, en el que coincidirán con otras celebridades y se consolidarán como nuevos miembros de la élite más VIP de Estados Unidos.

El príncipe Harry y Meghan Markle en su última aparición pública FOTO: Craig Ruttle AP

Su reaparición estelar llega poco después de que se conozca la demanda que el príncipe Harry ha interpuesto contra la editorial Associated Newspaper Limited, sello bajo el que se fundaron los tabloides ‘Daily Mail’, ‘Mail On Sunday’ y ‘Mail On Line’. El duque de Sussex decidió llevar al grupo a los tribunales por difamación a raíz de la publicación el pasado 20 de febrero de un artículo titulado ‘Cómo Harry trató de mantener en secreto su lucha legal por los guardaespaldas’.

La misma decisión tomó Meghan Markle cuando demandó a ‘Mail on Sunday’ por publicar una carta que escribió años atrás a su padre, un proceso legal del que salió victoriosa: “Es una victoria, no solo para mí, sino para cualquiera que alguna vez haya tenido miedo de defender lo que es justo”, celebró la duquesa de Sussex tras ganar su demanda.