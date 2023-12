La razón por la que el príncipe Harry y Meghan Markle han sido vetados en la boda del año en Reino Unido

Desde que llevaron a cabo su infame Megxit, los duques de Sussex han tenido que hacer frente a diferentes desaires de parte de su familia o la alta sociedad británica que no se han tomado nada bien. El último ha llegado de parte de alguien muy cercano a los Windsor. Se trata de Hugh Richard Louis Grosvenor, duque de Westminster y uno de los hombres más ricos de todo el Reino Unido. El aristócrata mantiene fuertes lazos con la Corona, hasta el punto de que es el padrino del príncipe George, hijo del príncipe William y Kate Middleton y futuro rey de Inglaterra.

Grosvenor se casará el próximo 7 de junio con Olivia Henson en una boda a la que acudirá lo más granado de la sociedad británica y, aunque estaba prevista la presencia de toda la familia real inglesa, parece que el príncipe Harry y Meghan Markle no forman parte de la lista de invitados. Así lo asegura Roya Nikkhah en el "Sunday Times", donde ha explicado que los duques de Sussex han sido vetados para evitar "el revuelo mediático que rodea a la pareja que podría eclipsar el evento y poner en tensión a Carlos, Camilla, William y Kate".

Hugh Grosvenor, Duque de Westminster, en la boda de Charlie van Straubenzee y Daisy Jenks. Max Mumby/Indigo Getty Images

Un nuevo desplante que no habría sentado nada bien al príncipe Harry y Meghan Markle, especialmente al primero, muy unido también al duque de Westminster. Aunque la exactriz de "Suits" no ha podido conocerlo en profundidad, sí es una persona importante para el duque de Sussex, hasta el punto de que se rumorea de Grosvenor también habría sido nombrado padrino de uno de los hijos de Harry y Meghan. Sin embargo, esta hipótesis nunca se ha confirmado porque los Sussex no quisieron hacer pública la identidad de los padrinos de sus hijos.

En definitiva, un clima de tensión que no ayudará en absoluto a que Harry y Meghan puedan limar asperezas con los Windsor. Las últimas informaciones apuntaban a que la Navidad podría ser la excusa perfecta para un reencuentro entre todos, pero este inesperado veto y la publicación del libro "Endgame", en el que un viejo conocido de los Sussex dispara su munición contra los Reyes y los príncipes de Gales, parece devolverlos a todos a la casilla de salida.