El príncipe Harry, sobre los rumores de Meghan Markle: "Nos hemos divorciado 10 veces"

El príncipe Harry y Meghan Markle parecen dispuestos a retomar su agenda pública tras un año más discreto en lo que a salidas e intervenciones en actos se refiere. De hecho, este miércoles brillaron, aunque por separado, en dos mediáticos eventos en los que el foco volvió a dirigirse hacia ellos. Mientras la duquesa de Sussex se reafirmó como referente de estilo en Los Ángeles, una fiesta que se celebró en un conocido hotel de Beverly Hills en honor al actor Tyler Perry, amigo de la ex actriz y padrino de sus hija Lilibet; su marido hizo gala de sus dotes comunicativas y don de gentes en la Cumbre DealBook 2024 organizada por "The New York Times" en la Gran Manzana.

Subido al escenario y junto a Andrew Ross Sorkin, columnista del periódico y fundador de "Dealbook", Su Alteza Real no tuvo problema a la hora de contestar a algunas preguntas relacionadas con los rumores que en los últimos meses han circulado sobre su matrimonio. "He buscado noticias sobre ti en Google y hay gente que está fascinada por todo lo que haces constantemente. Están fascinados por el hecho de que Meghan está en California ahora mismo y tú estás aquí. Hay artículos por todas partes sobre, ya sabes: '¿Por qué estás haciendo eventos en solitario? ¿Por qué no los estáis haciendo juntos?'", le dijo el anfitrión del encuentro en relación a las habladurías sobre una crisis en su relación.

Un asunto sobre el que el príncipe Harry bromeó y salió del paso con el sentido del humor que siempre le ha caracterizado: "Definitivamente, no es bueno que haya tanto interés alrededor de nuestra vida. Aparentemente hemos comprado o nos hemos mudado de casa 10 o 12 veces. Al parecer, también nos hemos divorciado unas 10 o 12 veces. Así que es como... ¿qué?".

Es la primera vez que el príncipe Harry se pronuncia públicamente sobre los rumores de separación de su mujer, especulaciones que dice "ignorar" porque "es difícil seguir el ritmo" de todo lo que se publica sobre ellos.

Su vida en Estados Unidos

Otro de los temas que más ha dado que hablar en los últimos meses es su residencia en Estados Unidos. El líder republicano Donald Trump, reelegido en las pasadas elecciones, ha cuestionado públicamente que el príncipe Harry mintiera a la hora de solicitar su permiso para establecerse en el país, puesto que en sus memorias "Spare" confesó que consumió drogas en el pasado, un supuesto por el que se le podría haber denegado el visado.

Una cuestión sobre la que el duque de Sussex no se ha pronunciado, aunque sí aprovechó su visita a la cumbre para exponer lo mucho que disfruta viviendo en Estados Unidos, un país que le permite pasar tiempo con sus hijos haciendo actividades que "sin duda, no podría hacer en el Reino Unido". Un nuevo dardo a su tierra natal que aleja todavía más la posibilidad de que por fin lime asperezas con su familia y sus raíces.