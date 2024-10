Se reabre el caso por la muerte de Thomas Kingston por un disparo en la cabeza

Las malas noticias se han amontonado en Buckingham este año. El cáncer ha golpeado al Rey Carlos III, así como a su nuera, Kate Middleton, y su cuñada, Sarah Ferguson. Y todo después de asimilar la ausencia de la reina Isabel II y encajar los desafíos que suponen la ruptura del príncipe Harry y Meghan Markle con ‘La Firma’. Pero quizá uno de los golpes más duros que ha tenido que afrontar la familia ha sido la muerte de Thomas Kingston, marido de Gabriella Windsor, prima del soberano británico. Especialmente por las trágicas circunstancias que han rodeado su fallecimiento a los 45 años de edad, a consecuencia de un disparo en la cabeza. Así lo certificó la autopsia y se concluyó tras una ardua investigación, que determinó que la causa de la muerte era “una herida traumática en la cabeza”. Concretamente de bala. Al lado de su cuerpo “había un arma de fuego”, detalle que se había omitido a lo largo de todo el caso. Un caso que acaba de abrirse de nuevo, ante la aparición de nuevas evidencias que podrían arrojar luz a lo que sucedió aquel domingo 25 de febrero.

Thomas Kingston y Lady Gabriella Windsor Gtres

Se encontraba en la casa de campo que tienen sus padres en el condado de Gloucestershire. Estaba con ellos, pero le dejaron solo unas horas y cuando regresaron su hijo no estaba por ningún lado. Estuvieron buscándole: “Su padre entró a la fuerza en un edificio cerrado cuando no obtuvo respuesta. Encontró al señor Kingston fallecido con una lesión catastrófica en la cabeza”, desvelaron meses después cuando se concluyó que “su muerte no era sospechosa”. Pero ahora esa consideración ha cambiado, pues se ha puesto el foco de atención en la nueva medicación que le habían recetado y que podría haberle empujado a tan drástica decisión.

Al menos eso se investigará desde el Tribunal Forense de Gloucestershire, como así ha dado a conocer este mismo martes Martin Porter KC, abogado que informa de que la familia de Lady Gabriella ya ha sido “informada de que podría haber una conexión” entre los problemas mentales que experimentó antes de morir con la medicación que había comenzado a tomar tiempo antes. “La investigación no debería limitarse a la causa final de la muerte, que es clara y obvia, sino al estado mental del Sr. Kingston y si ese estado mental se vio afectado por la medicación que había tomado”, asegura el letrado en una audiencia de revisión previa, en la que han estado los padres de Thomas, pero no su viuda.

Thomas Kingston y Gabriella Windosr Gtres

En esa audiencia estaba también Katy Skerrett, responsable de la autopsia a Thomas Kingston, que aceptaba la premisa de que se investigase esa posible relación farmacológica con sus problemas mentales. Eso sí, advertía “firmemente que si se establecerá un vínculo causal es un asunto muy diferente” y es que entrarían en juego posibles acciones legales posteriores. Una futurible batalla que afrontarían los padres del fallecido, que declararán en este proceso. Por el momento no lo hará su viuda, Lady Gabriella, que ha estado tratando de recomponer su vida tan trágica pérdida. Lo hace en la intimidad, alejada de los eventos sociales, a excepción de las carreras de Ascot, en junio, cuatro meses después, cuando acompañó a la Familia Real británica en tan tradicional cita. Acaparó todas las miradas, en pleno duelo. Ahora este proceso removerá el dolor, aunque quizá conocer si hay explicación a lo que hizo su marido le pueda ayudar a sanar.