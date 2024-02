Hallan muerto al marido de Lady Gabriella Windsor a los 45 años

Este martes se ha dado a conocer la noticia de la muerte deThomas Kingston, el marido de Lady Gabriella Windsor, con tan solo 45 años. Los hechos que tuvieron lugar el pasado 25 de febrero conmocionaron a toda la familia. Kingston fue encontrado muerto en una dirección de Gloucestershire, región oeste de Inglaterra, el domingo por la noche. Cuando los servicios de emergencias acudieron al lugar, poco después de las 18:00 horas, no pudieron hacer nada por él.

Su muerte ha sumido a la familia real británica en un gran malestar. Semanas después de que se hiciera público el diagnóstico de Carlos III y de que el mundo entero pusiera su estado de salud en el centro del foco mediático, ahora se enfrentan a un nuevo revés. Desde el medio "The Thelegraph" se ha dado la triste noticia y, aunque sorprendidos por la repentina muerte de Thomas Kingston, afirman que "se llevará a cabo una investigación para establecer la causa de la muerte, pero no hay circunstancias sospechosas ni otras partes involucradas". Por el momento no han trascendido más detalles de este duro varapalo para la Corona Británica, pero si se han pronunciado múltiples miembros de su familia.

Lady Gabriella, prima segunda del Príncipe Guillermo y esposa del fallecido Sr Kingston: “Con el más profundo dolor anunciamos la muerte de Thomas Kingston, nuestro amado esposo, hijo. y hermano. Tom fue un hombre excepcional que iluminó las vidas de todos los que lo conocieron. Su muerte ha sido un gran shock para toda la familia y les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras lamentamos su fallecimiento”.

Fotografía oficial de Lady Gabriella Windsor y Mr Thomas Kingston del día de su boda en los jardines de Frogmore House Gtres

También se ha hecho llegar un comunicado a través del portavoz del Palacio de Buckingham: "El Rey y la Reina han sido informados de la muerte de Thomas y se unen al Príncipe y la Princesa Michael de Kent y a todos aquellos que lo conocieron en el duelo por un miembro muy querido de la familia. Sus Majestades envían sus más sentidos pensamientos y oraciones a Gabriella y a toda la familia Kingston".

La muerte de Thomas, miembro tan cercano a los Windsor, ha generado un profundo malestar y se ha descrito como "un gran shock para toda la familia". Thomas Kingston había encaminado su trayectoria profesional en el sector de la banca y había realizado múltiples misiones diplomáticas de la mano del Ministerio de Exteriores, incluso llegó a formar parte de las negociaciones para liberar a rehenes en Irak.

El 18 de mayo de 2019 se casó con Lady Cabriella en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, mismo emplazamiento donde hoy se le ha rendido homenaje al rey Constantino de Grecia. En la celebración fueron invitados importantes miembros de la familia real británica, como la Reina Isabel II, el príncipe Harry o la princesa Beatriz de York que llegó junto a su pareja, Eduardo Mapelli, y su madre, Sarah Ferguson.