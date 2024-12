Una reina en ciernes: Leonor de Borbón

Dice la Prensa internacional que Leonor de Borbón, Princesa de Asturias, conecta con las nuevas generaciones y ayuda a redefinir con un sesgo de modernidad la Monarquía española. Lo cierto es que la mayoría de edad de Leonor de Borbón, nacida el 31 de octubre de 2005, ha marcado un antes y un después en la formación de la vida de la Princesa de Asturias, donde su figura se va modelando como heredera del Reino de España. La visibilidad pública de Leonor comenzó a aumentar significativamente en los últimos años, a medida que cumplía con compromisos oficiales y actividades protocolarias. Sin embargo, su mayor protagonismo llegó a partir de la mayoría de edad. En ese momento, la joven hizo su juramento a la Constitución Española, un acto simbólico de gran importancia política y social que la marcó como una pieza fundamental en la Monarquía española del siglo XXI. Este evento no solo fue un acto legal sino también de consolidación de su imagen como futura Monarca. A veces es necesario tomar un poco de distancia y ver cómo lo retrataron los medios internacionales para conocer la imagen que proyectamos. Permítanme este viaje por el kiosko internacional. Solo les tomará unos minutos.

El look de la Princesa Leonor en su primer acto en solitario en Oviedo. Alberto R. Roldán Fotógrafos

«España sucumbe a la Leonormanía», anunció la revista inglesa «Tatler», considerada la biblia de la realeza junto a la gala «Point de Vue». «Con el 18º aniversario de la Princesa, la Leonormanía se intensificará sin duda, y la atención se centrará cada vez más en la Princesa y heredera del trono español. Pero no cabe duda de que Leonor adquirirá también una mayor relevancia institucional. No sería de extrañar que ahora asuma una función más representativa como figura principal de la Casa Real». Un titular que fue secundado en Reino Unido por el diario conservador «The Times», que no dudó en repetir el término y en recoger que «la Princesa fue trasladada entre multitudes que la vitoreaban al Parlamento en Madrid en un Rolls-Royce Phantom IV», y por «The Guardian», de izquierdas (aquí resaltan que Ione Belarra e Irene Montero no acudieron al acto, como tampoco lo hizo Alberto Garzón, entonces ministro de Consumo) y, en EE UU, por «The Washington Post». «¿Será Leonor la joven royal más querida desde Kate Middleton?», se pregunta «Vogue» USA. Esta publicación hacía una certera reflexión: «Para un país dividido en torno a la monarquía, la entrada de Leonor en el centro de atención puede ser la única esperanza para su futuro. Así como el elegante y joven príncipe William y Kate Middleton ayudaron a impulsar la popularidad de la realeza británica, parece que Leonor tiene el potencial de estabilizar a su propia familia de su pasado lleno de escándalos. Ella es, es seguro decirlo, una reina en ciernes». «Il Corriere de la Sera», el periódico más vendido en Italia, da incluso un racimo de estadísticas que encumbran a Leonor. «El alma más conservadora del país cree en un futuro en el trono de Leonor con un 86% de partidarios de Letizia y la hija mayor de Felipe, pero incluso en el centro el consenso es del 76% e incluso en la izquierda Leonor es apoyada en su marcha hacia el trono por nada menos que el 6,5 % del país».

La Princesa Leonor detalle uniforme Día de la Hispanidad 2024. Gtres

No hay duda de que es una heredera en construcción. Su formación militar en los tres ejércitos, sus discursos cada vez más propios (Los Princesa de Asturias son el mejor escaparate de su evolución) y su viaje en solitario a Portugal son sus primeros pasos. Pero queda aún por definir una secretaría. La de Don Felipe se creó a finales de 1995 con Jaime Alfonsín a la cabeza. Luego está el tema de la asignación, algo que se hará con absoluta transpariencia, como todo en tiempos de Felipe VI. Leonor es una reina en ciernes. Se la ha protegido desde niña pero ahora está desarrollando su personalidad. Y, de momento, la sociedad dice «sí, quiero».