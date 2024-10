"Yo, Leonor"

Una cosa les voy a decir: no creo que haya mucha gente en el mundo a la que le siente un traje militar como a mí. Cómo iba yo ayer de monísima con el «14 botones», el uniforme de gala de la Armada Española, que es que parece que me lo han hecho adrede pa mí. No veía un carajote, esa es la verdad, porque el sombrero bicornio es un sueño pero se te apaga la luz en cuanto te lo clavas. Ahora bien, con tanta lluvia, al final me pesaba como a un muerto el ato, que es que hay que ver lo sacrificada que es la vida militar que no te puedes poner ni un paraguas, leñe.

Altibajos sí que se llevó el paraguas y se llevó también de casa esa cara suya tan popular de estar hartísima de tó. Con todo su cuajo hasta se retiró en un momento hacia atrás en el palco porque se estaba poniendo pingando y ahí le hicieron fotos como de outsider, como de estar un poco de vuelta, como de «qué ganas tengo de llegar a la casa y ponerme comodica». Vino el 1, vestido de los Maristas, con una capucha que no hubo manera de que se colocara en condiciones, pero se ausentó la Máster del Universo que no está el horno para bollitos. Paquita Cariño sí que ha venido, también vestida por las clarisas de Belorado, y Maribel, que llevaba una falda que era la carpa del circo Castilla. Y ahí hemos estado, chupando agua, con el borrego de la Legión y los perros de la Policía sin gabardina ni nada.

Servidora ha intercambiado unas sonrisas con nuestrohijoFelipe. Me dan ganas de llenarle la frente de besos a mi padre. Lleva unos días con ganas de meter la cabeza en un cubo de la vergüenza de los audios del yayo. No hay palabras para definir lo que debe sentir la yaya. Pero bueno, que luego vendrán mis primos a hacerle carantoñas al yayo, como si nada, como si todo estuviera bien, como les han enseñado. Cada día entiendo más a Altibajos. Y valoro más a mi padre. A ver si me vuelvo a Marín que tanto fango me pone sentimental.