El Rey Juan Carlos I confirma que “seguramente” verá al Rey Felipe VI en Galicia

Jornada inolvidable para el Rey Juan Carlos I en Sanxenxo. El monarca se está preparando para participar en las regatas que llevan su nombre y que se disputarán este fin de semana en la pequeña localidad gallega, pero este jueves ha contado con unos acompañantes muy especiales en su día de navegación.

El rey emérito Juan Carlos navega en Sanxenxo mientras prepara su participación en la regata que lleva su nombre Lavandeira jr EFE

Su hermana, la infanta Margarita, acompañada de sus hijos Alfonso y María Zurita, y su nieto Carlos, el hijo de la última; se han unido al monarca en su paseo por las Rías Baixas, protagonizando todos ellos una estampa de lo más tierna y familiar. El emérito no ha quitado ojo a su sobrino nieto, del que fue padrino en su bautizo, y no ha dudado en darle la bienvenida con un afectuoso beso tan poco común en la realeza. "Estamos muy contentos. Esta mañana he sacado a mi hermana que ha venido a verme y la he sacado a dar una vuelta", ha comentado muy feliz el emérito.

El Rey Juan Carlos con Carlos, el hijo de María Zurita Gtres

Pero la sorpresa del día ha llegado cuando el Rey Juan Carlos I y su familia han vuelto a tierra. Como siempre, el emérito ha atendido amablemente a los medios que le esperaban en el Real Club Náutico de Sanxenxo, y ha confirmado que “seguramente” se encuentre esta tarde con su hijo el Rey Felipe VI, aprovechando que se encuentran a solo 15 kilómetros de distancia.

El rey emérito Juan Carlos prepara su participación en la regata que lleva su nombre Lavandeira jr EFE

El jefe de Estado acudirá a las 16:30 horas a la inauguración de un foro en La Toja, al que también asistirán el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y el presidente del grupo Hotusa, Amancio López, y aunque no había previsto ningún encuentro público con su padre, parece que la cita sí se producirá en un contexto más privado y familiar.

En cambio, sí entra en los planes de Casa Real que el Rey Juan Carlos I se una a su familia el próximo 31 de octubre. Esta será la fecha en la que la Princesa Leonor jure la Constitución ante las Cortes con motivo de su mayoría de edad, y tras el acto oficial se celebrará una fiesta privada en el Palacio de El Pardo a la que asistirá buena parte de la familia del Rey, y tanto él como la Reina Letizia estarán encantados de que la heredera pueda disfrutar de este día tan especial junto a sus cuatro abuelos.