La teoría de la conspiración continúa tras la aparición de Kate Middleton: una IA, una doble...

Los teóricos de la conspiración han recurrido a las redes sociales para poner en duda el vídeo que muestra a la princesa de Gales sonriendo durante su visita, junto al príncipe heredero, a una tienda agrícola el pasado fin de semana. La notica de su reaparición debería haber servido para tranquilizar a los fans de Kate Middleton, ya que se la ve feliz y sonriente, tras su cirugía abdominal del pasado mes de enero. Una operación que la tiene alejada desde entonces de sus compromisos oficiales.

Sin embargo, muchos detractores de la princesa aseguran que las imágenes son falsas y que en realidad se trata de una doble o incluso de una imagen generada por Inteligencia Artificial.

Una persona que se hace llamar El Espejo de la Verdad en X afirma que la persona en la foto no era la princesa Kate, sino alguien completamente distinto. "Mira más de cerca la foto y entenderás que no es ella, tiene pómulos completamente diferentes...", asegura otro usuario. El Dr. Shola Mos-Shogbamimu afirma: "Espera... ¿quién diablos es esa con el príncipe William? ¿Están todos pensando lo mismo que yo o necesito ir a Specsavers?". Hay incluso quien afirma que "no se parecen ninguno de los dos".

Otros arrojan dudas sobre la legitimidad de la imagen en cuestión, y un usuario de X llamado Dick The Stick escribe: "He visto fotos más claras de ovnis". "Imagen genrada por IA y ni siquiera es buena", agrega otro usuario llamado James (UnfilteredTruth).

Otra persona sale en defensa de la princesa: "Honestamente, Kate podría acercarse a algunos de estos idiotas, abofetearlos, decirles que es la princesa Kate... y aún así dirían que es una doble, o un clon, o cualquier conspiración loca que tengan". inventado! Ella está fuera de casa, luciendo feliz y saludable... ¡es hora de detener la locura!"

El Palacio de Kensington no ha comentado sobre la foto en la que se ve a Kate saliendo de la tienda Windsor Farm Shop, muy querida por la pareja y creada por el difunto abuelo de William, el príncipe Felipe de Edimburgo. En la imagen se ve la futura reina con buen aspecto, aunque visiblemente más delgada, y vestida de forma deportiva. Sonríe mientras habla con su esposo, quien parece igualmente feliz.