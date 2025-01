Victoria Federica, a la conquista de los más jóvenes

Famosa desde que nació, pero desconocida hasta hace muy pocos años. El encorsetamiento al que los miembros de la realeza se ven sometidos impide al gran público descubrir qué se esconde tras sus regios perfiles. Sin embargo, Victoria Federica de Marichalar, la hija pequeña de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, decidió en octubre de 2021 tomar las riendas de su vida y salir del molde que habían creado para ella. Lo hizo con un simple gesto: levantar el veto a su perfil de Instagram, anteriormente restringido solo a sus más allegados. Fue el preludio de una carrera en los medios que comenzó poco a poco, aunque ha crecido a pasos agigantados.

Victoria Federica se desprendió de esa etiqueta de «inaccesible» que le viene de casta y empezó a prodigarse por fiestas y eventos como la invitada más chic. Por primera vez, su nombre copó titulares por razones ajenas a su linaje y las marcas vieron en ella un filón para anunciarse. A día de hoy, la sobrina del Rey Felipe VI ya ha colaborado con importantes firmas como Hoss Intropia, Rabat, Longchamp, Louis Vuitton o Dior. El lujo es su gran nicho, tal y como arrojan las estadísticas que Personality Media, una importante consultora de marketing y análisis de datos de imagen de celebrities, comparte con LA RAZÓN: «Logra un 40 % de afinidad a este entorno según los datos de nuestro estudio. Para ella es algo innato, por de dónde viene. Los consumidores entienden que para ella es un entorno habitual, por lo que el consumidor le asigna una mayor confianza en este sector».

Victoria Federica en el desfile de Dior. Dior

Los datos también demuestran que la evolución de su imagen pública ha sido muy positiva: «Si hace 6 meses, un 60 % de los adultos suspendía en sus valoraciones, hoy ha bajado al 46 % y han mejorado sus valoraciones favorables de un 10 a un 20 % (...) No hay que restarle méritos a la lenta pero cierta mejora de su marca personal». Sin embargo, se trata de cifras solo aplicables a los mayores de 50 años, los que más conocen a Victoria Federica de Marichalar del total de la población. Resulta paradójico que la creadora de contenido siga siendo ajena a su propia generación, puesto que «solo la conoce el 46 % de los consumidores mujeres entre 16 y 30 años, mientras que este porcentaje se eleva hasta el 84 % en mujeres de más de 50. En jóvenes todavía no cala». Pues bien, está a punto de hacerlo…

[[H2:Su gran «desafío»]]

La quinta en la línea de sucesión al trono español se estrenó ayer en televisión. En realidad, lo hizo el pasado septiembre con su primera entrevista en directo, en «El Hormiguero» de Pablo Motos, pero el de este viernes fue un debut a lo grande como concursante de «El Desafío», el formato de Antena 3 que pondrá a prueba sus límites. Los espectadores la verán superando complicados retos y hasta quemarse a lo bonzo, la única mujer en enfrentarse a esta prueba y que ella misma pidió a la dirección del programa. «No esperaba estar tan suelta. Pensé en el primer programa ‘‘me voy a morir de los nervios’’. De mí misma he aprendido que me he superado en muchas cosas, y hacer cosas que en jamás en mi vida haría, y menos en la televisión», confesó en la presentación del programa, que tuvo lugar el pasado miércoles 8 de enero.

El look de Victoria Federica en la presentación de 'El Desafío'. Gtres

Pero el gran desafío de Victoria Federica será meterse en el bolsillo a los espectadores y lograr acercarse así a esos jóvenes que todavía se le resisten. «La televisión es lo que la está ayudando a darse a conocer mejor y más rápido, teniendo la oportunidad de expresarse directamente sin ser los medios los que creen una opinión. Este programa, así como todos los que pueda hacer los próximos meses, son una excelente oportunidad de mejora para ella», explica Santiago Molinedo, de Personality Media.

La idea es conquistar a un público que no parece ver lo que sí atestiguan no solo sus amigos, sino todo el que ha tenido un mínimo contacto con ella. «Es muy buena niña», «tiene unos valores increíbles», «es una chica muy normal y cercana» u «ojalá todo el mundo pudiera conocerla» son expresiones habituales entre los que se sinceran sobre Victoria Federica en las distancias cortas. La última en caer rendida a sus pies ha sido Lola Lolita, una influencer con más de 17 millones de seguidores entre Instagram y TikTok y que ha sido su compañera en «El Desafío». Las dos han hecho buenas migas y la prima de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía parece haber ganado una amiga para toda la vida: «Es una chica genial y muy normal, me he llevado superbién con ella. Tenemos la misma edad e hicimos más piña porque nos podíamos entender. La amo con mi corazón y es la mejor», dijo la influencer alicantina en la presentación del programa que las ha unido. Su misión ahora es convencer de lo mismo a los varios millones de espectadores que siguen el programa cada viernes, aunque ella asegura que le trae sin cuidado lo que la audiencia opine: «Cada uno que piense lo que quiera; yo estoy muy contenta con lo que he hecho. Si quieren cambiar su forma de pensar de mí, encantada, pero no es algo que yo pueda controlar». En cualquier caso, cada vez son más los que se deshacen en halagos hacia la televisiva neófita y ayudan a que se corra la voz: «¡Vic es lo más!».

La opinión de su familia

Desde que Victoria Federica dirigió el foco hacia ella e hizo de las cámaras su forma de vida, muchas preguntas han girado en torno a la reacción de su familia. Ella es la pariente más próxima al Rey que ha roto con la discreción que siempre suele acompañar a los de su posición, un paso al frente que, según algunas voces, no sentó del todo bien a sus padres, que tenían previsto otro tipo de futuro para ella. Sin que ninguno de los protagonistas haya tenido que pronunciarse al respecto, el tiempo ha ido despejando las incógnitas y ha demostrado que su Excelentísima Señora –tratamiento que se otorga a todos los hijos de los infantes e infantas de España– sigue tan unida a su familia como siempre.

La Infanta Elena , y sus hijos, Felipe Juan Froilán de Marichalar y Victoria Federica de Marichalar en la boda de Teresa Urquijo y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Jesús G. Feria La Razón

El pasado mes de diciembre fue vista con su madre y su hermano, Felipe Juan Froilán, en la plaza de toros de Las Ventas, atendiendo una corrida benéfica en favor de las víctimas de la DANA de Valencia. También es habitual verla en compañía de su padre, con quien comparte la pasión por la moda, y la semana pasada estuvo en Abu Dabi para asistir a la fiesta de cumpleaños de su abuelo, el Rey Juan Carlos, donde también coincidió con su tía la Infanta Cristina y algunos de sus primos. La familia entera apoya la decisión de Victoria Federica, aunque huelga decir que es una mujer adulta y que, sin ningún papel oficial en la Corona, no debe explicaciones más que a sí misma. Pero, por si quedaba alguna duda, la joven aseguró en la rueda de prensa previa al estreno de «El Desafío» que «en casa están muy contentos». La única queja, quizás, la de una madre a la que no gusta ver a su hija en llamas. Comprensible.