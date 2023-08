¿Ha vuelto a huir la princesa Charlène?

«Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya eliminado la página». Se trata del mensaje que se puede leer si consultas el perfil personal (no institucional) de la princesa Charlène de Mónaco, una de las pocas royals europeas que mantenía abierto su propio Instagram, en el que con frecuencia compartía fotos suyas y con sus hijos, los príncipes Jacques y Gabriella. A través de esta «ventana» contaba confidencias y travesuras de sus hijos como cuando la pequeña Gabriella cogió unas tijeras y se cortó ella misma el flequillo. O cuando les felicitaba por su cumpleaños o mostraba momentos íntimos de la familia como el día de Pascua. Un gesto, el de su desaparición en redes, cuando menos curioso, y que llega poco después de la reciente entrevista que Alexandre Grimaldi, hijo mayor del príncipe Alberto II con Nicole Coste (la exazafata togolesa fue su pareja antes de casarse con la exnadadora sudafricana), ha concedido. Entre las confesiones que podrían haber provocado la reacción de Charlène, está la afirmación del joven asegurando que «no soy ilegítimo porque cuando nací ninguno de mis padres estaba en otro matrimonio y no cometieron adulterio. Utilizar esa palabra es insultante».

Los príncipes Alberto y Charlène de Mónaco Gtres

Tampoco ha pasado desapercibido que «la princesa triste» guardara silencio el pasado 1 de julio, fecha de su décimosegundo aniversario de boda. Un «olvido» que hacía que se reavivaran una vez más los rumores de crisis en el matrimonio, tras estar además tres semanas desaparecida de los actos públicos del Principado. Pero la nadadora volvió a aparecer hace unos días acompañando a su marido y a su hermano Gareth en un acto solidario celebrado en el Palacio Real de Mónaco en nombre de la Fundación Princesa Charlène.

La prensa francesa está convencida de que tras sus desapariciones está una nueva huida. Otra vez a Suiza, el pais en el que se refugio para lograr su completa recuperación tras el viaje a Sudáfrica que estuvo a punto de costarle la vida y que le llevó a pasar por quirófano en varias ocasiones. Una recuperación más anímica que física. Y en ello sigue...

Por su parte, Alberto II, hijo de la actriz Grace Kelly y el príncipe Rainiero III, permanece en Mónaco con los mellizos de ocho años. Como siempre ha ocurrido cada vez que la princesa se ausenta.

Prince Albert II of Monaco looks at his children Prince Jacques and Princess Gabriella showing messages for their mother Princess Charlene, from the balcony of the the Monaco Palace during ceremonies marking National Day, Friday Nov.19, 2021 in Monaco. Princess Charlene is currently convalescing in a confidential place after battling with poor health over the past few months. (AP Photo/Daniel Cole) Daniel Cole AP

Los rumores sobre el estado del matrimonio real han resurgido de forma intermitente a lo largo de los años... Casi desde el día de su boda. No han favorecido, claro está, las demandas de paternidad, las lágrimas del día de su enlace ni tampoco las apariciones públicas en las que los príncipes ni cruzaban sus miradas.

Este verano, la pareja fue vista a bordo de un yate con Jacques y Gabriella, según MailOnline. Sin embargo, la princesa Charlène supuestamente no ha regresado a Mónaco. Una fuente cercana a la pareja dijo al periódico francés Voici que Charlène y Alberto II son simplemente una «pareja ceremonial» que solo se reúne en el Principado para compromisos oficiales selectos. Un tabloide alemán se arriesga aún más al señalar que la pareja simplemente «se turna» para cuidar a sus hijos.

El palacio real de Mónaco nunca se ha pronunciado al respecto de la relación de la pareja. Al contrario, ha justificado siempre por motivos de salud las «desapariciones» de la princesa. Y Alberto II siempre ha desestimado los rumores de distanciamiento calificándolos de informes sensacionalistas de carácter «malicioso» y falso.

El príncipe Alberto conoció a Charlène tras su llegada de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, mientras competía en un evento de natación en el Principado ese mismo año. Pronto los dos se sintieron unidos por la experiencia de haber compartido unos Juegos Olímpicos, ya que el príncipe partició en unos Juegos Olímpicos de invierno con el equipo de trineo de Mónaco. En homenaje a ese nexo de unión, la pareja hizo su primera aparición pública en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006.