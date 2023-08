Sin rastro de Charlène de Mónaco: la princesa desaparece tras la entrevista de Alexandre Grimaldi, hijo del príncipe Alberto

Charlène de Mónaco vuelve a desconectar a la opinión pública y sigue creciendo el misterio en torno a su figura. La princesa ha tomado una drástica decisión y ha vuelto a desaparecer, esta vez en redes sociales, borrando su perfil personal de "Instagram", cuenta en el que era muy activa y compartía multitud de fotografías de su vida privada, como los entrañables y divertidos planes con sus hijos. La mujer del príncipe Alberto, aún así, ha mantenido activa la cuenta de la Fundación Princesa Charlène, organización dedicada a los jóvenes deportista sin recursos.

Muchas fuentes apuntan a que esta decisión de la princesa de Mónaco de debe a la última entrevista de Alexandre Grimaldi, hijo de Alberto y Nicole Coste. La popularidad de madre e hijo está subiendo como la espuma y esto no habría sentado nada bien a Charlène, que se encontraría bastante enfadada con esta situación. El joven concedió a la revista francesa "Point de Vue" una de sus entrevistas más sinceras, en la que habló sobre la relación actual que mantiene con su padre, reivindicando su figura como hijo legítimo. "No soy ilegítimo, porque cuando nací ninguno de mis padres estaba en otro matrimonio y no cometieron adulterio. Utilizar esa palabra es insultante. Demandaré si hace falta", declaraba Alexandre para el anterior medio citado.

Estas declaraciones podrían haber caído como un jarro de agua fría a Charlène de Mónaco. Cabe recordar que Alexandre, nada más cumplir 18 años, junto a su madre, concedieron otra entrevista a "Point de Veu" en la que Nicole Coste no dudó en cargar duramente contra la mujer del príncipe Alberto.

Aún así, todo son especulaciones y no se conocen los verdaderos motivos de la decisión de Charlène de Mónaco de desaparecer de "Instagram", aunque coincida este movimiento con la publicación de la entrevista de Alexandre Grimaldi. Toda lo que rodea a la figura de la mujer de Alberto es un misterio y, seguramente, nunca trascienda el por qué de esa cuestión. Los príncipes, en estos momentos, se encuentran exprimiendo sus últimos días de vacaciones ¿Volverá Charlène a las redes sociales cuando retome su agenda oficial en los próximos días?