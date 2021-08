Messi busca casa y avión en París

Gente

Cambio de vida

«Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado», lamentó Lionel Messi al principio de la rueda de prensa en la que confirmó que dejaba el FC Barcelona tras más de veinte años vinculado a la formación azulgrana. Frente a él se presenta un nuevo horizonte profesional en el que el París Saint-Germain «es una posibilidad», según sus propias palabras, aunque atendiendo a los últimos acontecimientos, parece más una realidad. La llegada de Messi a la «ciudad de las luz» para cerrar los primeros detalles del que sería su contrato con el equipo francés se espera a principios de esta semana. Se presupone que con el futbolista vuela también su familia: su mujer Antonella Roccuzzo y los tres hijos fruto de su relación, Thiago, Mateo y Ciro; con el fin de establecer unidos una primera toma de contacto con la urbe que puede convertirse en su nuevo hogar en cuestión de pocos meses. De un tiempo a esta parte, el equipo parisino se ha convertido en el refugio de importantes deportistas a los que los clubes españoles que no atraviesan por su mejor momento no han podido mantener.

El último en firmar un contrato con la agrupación de Mauricio Pochettino fue Sergio Ramos, que también protagonizó una amarga despedida del Real Madrid tras quince años de leal servicio. Él, Pilar Rubio y sus hijos acaban de empezar una nueva vida en la llamada ciudad del amor, en una lujosa vivienda del exclusivo barrio de Neuilly-sur-Seine, una urbanización a orillas del río Sena donde también se han establecido otros compañeros del PSG como Mauro Icardi, Sergio Rico, Marquinhos o Di María, íntimo amigo de Messi. Se espera así que el argentino y su esposa sigan los pasos de sus predecesores y también busquen casa en esta especie de La Moraleja. En París cuentan con buenos amigos que les harán mucho más llevaderos sus primeros días en la ciudad, como Marco Verratti, Neymar o Leandro Paredes, jugadores también del PSG. De hecho, Lionel y Antonella fueron fotografiados con todos ellos en Ibiza pocos días antes de confirmarse su salida del Barça, cuando ninguno de ellos imaginaba que dentro de muy poco serían compañeros. Pero no es casa lo único que Messi busca en el país vecino, sino que también podría estar pensando en hacerse con un nuevo avión privado. El suyo, una aeronave Gulfstream V que le costó 15 millones de euros, tiene matrícula argentina y no puede surcar el espacio aéreo español.