El día que Maradona anticipó cómo sería el final de Messi en el Barcelona

Diego Armando Maradona tenía claro lo que iba a pasar con Leo Messi en el Barcelona. Pensaba que le sucedería lo mismo que a él en 1984 y que Messi se iría del club de una forma que Diego entendía que no estaría acorde con lo que merecía Leo. Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre, no pudo ver el final de Messi en el Barça, pero su vaticinio fue certero.

“Yo sé que Messi se va a ir mal del Barcelona. O, por lo menos, no se va a ir como lo merece”, dijo Maradona a su entorno en 2017, según recuerda Infobae. “Yo me fui igual. A Barcelona, al Barcelona club, no le importa lo que le das, no te lo agradece. Le van a pagar como me pagaron a mí”, aseguró Diego.

Lo que Maradona profetizó en privado, también lo hizo en público, en una conferencia de prensa en la que reclamó que el Barcelona no tratara a Messi como le trató a él: “No hagan lo mismo que hicieron con papá, con Rivaldo, con Ronaldo, con Romario, con Figo, y así te puedo decir un montón de jugadores que echaron por celos en el Barcelona. Y la que pierde siempre es la gente”.

Maradona salió de mala manera del Barcelona en 1984 rumbo a Nápoles, enfrentado con el presidente, José Luis Núñez, y ahora es Messi quien se va del club dejando un reproche en el aire: “No sé si el club hizo todo para que siguiera, yo sí. Me había bajado al 50 por ciento la ficha, y se acordó, y no se me pidió más nada. Se habló de que me habían pedido un 30 por ciento más, pero es mentira. Yo siempre fui de cara con la gente”. Cerrada su etapa en el Barcelona, el futuro de Leo Messi parece que está en el PSG.