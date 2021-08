Barbra Streisand aviva el rumor sobre su relación con el príncipe Carlos

Gente

¿Affaire?

Ocurrió en los años 70. El príncipe Carlos y Barbra Streisand se conocieron cuando al participar en un programa musical de radio con fines benéficos en 1974. En aquella época, el primogénito de Isabel II estaba sirviendo en la Marina Real como lugarteiente, cuando al llegar a la base de San Siego se entero de que la actriz estaba rodando “Funny Lady”, en los estudios Warner. El príncipe Carlos quiso entonces visitar los estudios y conocer a la cantante. Pasados unos años se ha sabido que hubo más encuentros. entre ellos.

“Fue muy dulce. Estaba grabando en los estudios de la Warner y [el príncipe Carlos] pidió conocerme”, confirmó Barbra Streisand en un programa de la cadena británica ITV. “Recuerdo que le ofrecí un poco de té y pensé: “anda, no me han pedido que lo pruebe para ver si estaba envenenado o algo”. El príncipe y la cantante congeniaron. “Nos hicimos amigos, y me encantó pasar algún tiempo en Highgrove [la casa de campo del príncipe Carlos] y pasear por sus jardines”, recordó Streisand. Años después, cuando la cantate se alojó en un hotel en Londres, un asistente le trajo un ramo de flores. “Pregunté, ‘¿Quién me lo manda?’”. Y mi asistente dijo: “‘Un fan llamado Carlos”. Y yo le contesté: “¿De verdad? Déjame ver la nota2. Entonces vi su sello estampado. Y no eran flores de una floristería, sino que las había recogido de sus jardines”, contó Streisand para después aclarar que todo esto ocurrió antes de que conociera a Diana.

Además, en el mismo programa Streisand repitió la broma que hizo en un concierto en Londres, cuando al ver que las pantallas del escenario mostraban una foto suya con el príncipe Carlos comentó que “Si hubiera jugado bien mis cartas, podría haber sido la primera princesa judía”.