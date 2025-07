Hijos del poder: Julia puig cabané, el aroma silencioso de una dinastía

En un mundo donde los apellidos pesan tanto como los logotipos que representan, Julia Puig Cabané personifica la elegancia silenciosa de la alta sociedad empresarial española. Biznieta de Antonio Puig –fundador de la célebre multinacional de perfumes– e hija de Mariano Puig, presidente de Exea Empresarial, y Cuca Cabané, Julia creció entre fragancias y reuniones de alto nivel, pero siempre lejos del foco mediático.

Formada en ESADE y responsable de la oficina de Opportunity Network en Barcelona, su perfil combina ambición profesional con una inquebrantable vocación por la discreción. En el año 2016, su boda con Felipe Morenés Botín, nieto de Emilio Botín, selló la alianza entre dos de las sagas más poderosas de nuestro país: la de los perfumistas Puig y la de los banqueros Botín. La finca cántabra de Ana Patricia Botín fue el escenario elegido para un enlace que, entre coches tintados y alta gastronomía, fue bautizado entonces como «la boda del año». Julia, alejada de las pasarelas sociales, sigue fiel a su estilo: impecable, silenciosa y con la estirpe en el perfume.

Y mientras otras herederas abrazan la exposición digital, Julia Puig Cabané parece seguir otra fórmula: la del legado sin alarde, la del poder que no hace ruido. En ella, la sofisticación no es escaparate, sino herencia convertida en forma de estar. Como las grandes fragancias, su presencia no grita, pero permanece.