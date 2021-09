Las pruebas del romance entre Rauw Alejandro y Rosalía

Gente

Pareja

No cabe duda de que la canción del verano ha sido «Todo de ti», un temazo de Rauw Alejandro que si a estas alturas no has escuchado, se debe sin duda a que acompañaste a Jeff Bezos en su aventura espacial y decidiste quedarte en la estratosfera. Aunque el cantante se esfuerza por señalar en cada entrevista que está soltero, varias fotografías en las que aparece de la mano con Rosalía tras haber cenado con ella en los restaurantes de moda de Los Ángeles demuestran que los intérpretes son más que amigos. Contra lo que pudiera parecer, pese a ser ambos muy celosos de su intimidad, no dudaron en mostrarse muy sonrientes ante los paparazzi. Junto a estas reveladoras imágenes, por más que no exista aún confirmación oficial de este noviazgo, las redes sociales se han encargado de poner las cartas sobre la mesa. ¿Las pruebas? Mensajes y muchísimas pruebas prêt-à-porter. Descubre a qué nos referimos.

Los indicios del romance

Cuando Rauw Alejandro, con el que Rosalía trabajó el año pasado en el tema «Dile a él», subió a sus redes sociales la imagen de una mujer enfundada en unas braguitas azules estampadas con nubes blancas acompañada del mensaje «Buenas noches», el cantante le puso los dientes largos a sus fans al hacerles saber que no iba a pasar la noche solo. ¿Que cómo supieron los fans que esas braguitas eran de Rosalía? Porque la cantante ya había subido un story en el que bajo su sudadera «oversize» asomaba su ropa interior de estampado celestial, que por si todavía había duda alguna de que fuera la misma que la de la otra imagen, se podía apreciar también al fondo de otra instantánea. Para rizar el rizo, el nuevo tema de Rauw, cuyo vídeoclip se lanzó la madrugada del 31 de agosto, se llama «Nubes».

Sin miedo a que los rumores siguieran su cauce, el cantante posaba este verano con una sudadera del merchandising de Rosalía. Sus armarios se han convertido en la mejor prueba de su relación, pues son numerosas las ocasiones en las que han compartido en sus redes sociales las mismas prendas. Incluso cuando Rosalía ha querido jugar al misterio al subir a su TikTok un vídeo en el que se la veía acompañada de un hombre que llevaba unas Nike verdes, los seguidores de ambos se apresuraron a señalar que eran de Rauw Alejandro.

Por si fuera poco, la catalana ha subido recientemente a Instagram una cándida imagen en la que posa convertida en toda una muñeca manga enfundada en un chaleco de estampado geométrico de Kollyy y divertidos lazos rojos de la colaboración entre Simnone Rocha y H&M. Rauw incendiaba las redes al firmar en la foto asegurando que ya tenía nuevo fondo de pantalla, un comentario que ya cuenta con miles de likes y que viene a sumarse al interminable listado repleto de palabras, emojis y comentarios que sirven de prueba del tonteo entre ambos.

Rumores y discreción

La vida amorosa de Rosalía se ha caracterizado siempre por el misterio. Desde que rompiera con C. Tangana, han sido muchas las habladurías que han relacionado entre otros con J. Balvin, Bad Bunny, Travis Scott e incluso su amiga Kylie Jenner, que a su vez es la pareja de Scott. Sin embargo, hasta ahora no disponíamos de ninguna imagen en la que apareciera en actitud cariñosa con nadie. Teniendo en cuenta que Rosalía ha disfrutado de unos días de descanso en Barcelona, quizá ese paréntesis haya sido el que necesitaba para abrirle las puertas de su corazón a Cupido. Por eso, el que de repente los esquivos cantantes lleven meses mostrándole al mundo su complicidad y el que se hayan dejado fotografiar de la mano demuestra que la vida amorosa de Rosalía no va, en absoluto, «Malamente».