Colin Farrell, al borde de la muerte mientras rodaba “The North Water”

Gente

Condiciones extremas

El actor Colin Farrell ha contado lo dura que ha sido su experiencia de grabar en la nieve y el frío del Ártico. El intérprete da vida a Henry Drax, un arponero, asesino confeso, cruel y despiadado, que convierte su vida en una lucha por la superviviencia durante una expedición en el Ártico.

Producida por la BBC, la miniserie se rodó a muy baja temperatura y el reparto lo sufrió en sus propias carnes. “Ha sido duro pero increíblemente gratificante, como la vida misma –asegura Farrell–. El frío, el silencio y la belleza del Ártico, ha sido un honor poder hacer este papel”.

“Por eso hice un diario en vídeo que mandaba a diario a mis hijos para descargar mis emociones. Estaba contando en la pantalla una historia muy fea, en condiciones complicadas y eso me liberaba. Nunca he interpretado a un personaje con tan poco sentimiento de culpa, o que haga cosas tan despreciables, y no podía apartarme de ese personaje. Él siempre estuvo conmigo porque las 24 horas del día, los siete días de la semana, estaba habitando este espacio físico que era muy diferente para mí”.

El rodaje duró un mes en el que no había acceso ni a internet ni móviles, por lo que el actor se aisló como nunca ”y eso que me considero una persona muy sociable. Pero quería sentir la soledad del personaje”.

Una soledad a la que se unió el miedo por la situación límite. “Tuve la sensación de que la muerte siempre estaba muy cerca. Caminábamos entre témpanos de hielo, el suelo se agrietaba a nuestro paso, una morsa casi nos ataca mientras filmábamos y vimos varios osos polares; de hecho, la gente del equipo llevaba rifles por si acaso. De hecho, cuando el peligro era muy real, sonaba una alarma y teníamos que cortar para evitar males mayores. Los osos y sus cachorros eran preciosos, pero también muy peligrosos si se ven amenazados...”..