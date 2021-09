El sentido recuerdo de Penélope Cruz a Pilar Bardem: así fue su última conversación

Gente

Homenaje

Tras casi dos semanas de arte y glamour en las que muchos rostros conocidos se han paseado por la ciudad de lo canales, la 78 edición del Festival de Cine de Venecia ha llegado a su fin durante una ceremonia de clausura en la que Penélope Cruz ha sido la indiscutible protagonista. Nuestra intérprete más internacional recibió la Copa Volpi a la mejor actriz gracias a su papel en ‘Madres paralelas’, la cinta con la que ha vuelto a trabajar bajo las órdenes de Pedro Almodóvar.

Penélope Cruz quiso dedicar el importante galardón a su madre Encarna, a quien definió como su “mejor maestra y amiga”. Además, la actriz también tuvo algunas palabras para Pilar Bardem, su suegra, que perdió la vida el pasado mes de julio. “Hizo muchísimo por los actores de nuestro país y su amor y pasión por esta profesión maravillosa era enorme”, recordó la protagonista de ‘Volver’, que también reveló cómo fue su última conversación.

A veces olvidamos la suerte que tenemos de que Penélope Cruz exista pic.twitter.com/LydjMxobab — José Soto 🏳️‍🌈 (@sotosinmas) September 11, 2021

“Al final de nuestra última conversación me dijo: ‘Te quiero’. Esas iban a ser sus últimas palabras hacia mí. Pero luego escuché algo más, muy suave y silencioso, y con una sonrisa en la cara me dijo dos palabras más: ‘Copa Volpi’”, señaló Penélope Cruz mientras Javier Bardem reía desde la grada. Fue una noche de lo más emotiva y especial para la actriz, y no solo por haber recibido el importante premio del Festival de Venecia, sino por el recuerdo de dos de las mujeres más importantes de su vida que siempre la acompañará.

Penélope Cruz y Pilar Bardem estaban muy unidas. De hecho, poco después de su muerte, la actriz quiso dedicarle unas bonitas palabras a través de su cuenta de Instagram. “¡Siempre fuiste tan buena conmigo! No se puede soñar una suegra mejor. Gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mí me has dado muchísimo”, apuntó junto a una fotografía de un rodaje en el que ambas coincidieron años atrás.