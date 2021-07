Penélope Cruz aparece y llora la muerte de su suegra, Pilar Bardem: “Siempre en mi corazón”

Gente

Pilar Bardem perdió la vida en la clínica Ruber de Madrid el pasado 17 de julio, a consecuencia de una enfermedad pulmonar que, según fuentes cercanas a la familia, nada tiene que ver con la pandemia de coronavirus que todavía azota al mundo entero. Sus restos mortales fueron trasladados al tanatorio-crematorio de El Escorial y una nube de fotógrafos y compañeros de prensa se acercaron hasta el complejo fúnebre para conseguir una imagen de la familia unida en tan complicados momentos, pero no hubo suerte.

Ninguno de sus hijos se acercó hasta el tanatorio y fue una mujer desconocida la única que apareció a última hora del día para recoger las cenizas de Pilar Bardem. Se cumplió así con una de sus últimas voluntades: tener una despedida tranquila, sencilla y discreta. Sus hijos, Carlos, Javier y Mónica Bardem tan solo se pronunciaron sobre la muerte de su madre a través de sus redes sociales, donde publicaron un comunicado en agradecimiento a todas las muestras de afecto.

Todos los ojos estaban puestos en Penélope Cruz, a la espera de que la aclamada actriz ganadora de un Oscar dedicara unas palabras a su suegra, y por fin se ha pronunciado. La de Alcobendas ha publicado, también en su cuenta de Instagram, un sentido mensaje que deja claro la estupenda relación que habría entre ella y Pilar Bardem. “¡Querida Pilar! Miro esta foto y me pregunto cuál habría sido nuestra reacción si alguien nos hubiese dicho en ese momento que el destino tenía maravillosos planes para unirnos más allá del cine. Que aquel parto con Pedro fue también un ensayo de la vida misma. ¿O quizás ahí las dos ya lo sabíamos?”, ha comenzado diciendo la intérprete, junto a una imagen de la película de Almodóvar en la que ambas compartieron reparto.

“¡Siempre fuiste tan buena conmigo! No se puede soñar una suegra mejor. Gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mí me has dado muchísimo. Gracias por haberte puesto siempre del lado del que más lo necesita. Por alzar tu voz ante las injusticias. Por dejarte la piel luchando por mejorar las condiciones de vida de los miembros más necesitados de nuestro sector, sin esperar nunca nada a cambio”, ha continuado señalando Mónica Cruz, destacando el lado más reivindicativo de Pilar Bardem.

Por último, la actriz de ‘Volver’ también ha querido recalcar que el sector de las artes escénicas debe muchos de sus avances a la lucha incansable de Pilar Bardem: “No se puede olvidar que en nuestra profesión muchas cosas han mejorado gracias a tu grandísimo esfuerzo a lo largo de los años, sin rendirte en ningún momento. Eres admirable. Gracias por compartir conmigo en todos estos años tu sabiduría. ¡Y tu humor! Te quiero muchísimo. Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias Pilar”.