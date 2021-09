Penélope Cruz triunfa en la Mostra de Venecia

«Te adoro». Con estas palabras Penélope Cruz corroboraba el amor y agradecimiento infinitos que siente por Pedro Almodóvar. La Copa Volpi a la mejor actriz por «Madres paralelas», «es cien por cien tuya», declaró emocionada. Seguro que el bello discurso de Cruz, que también dedicó el premio a su madre Encarna y a su suegra Pilar Bardem, cuyas últimas palabras para ella fueron precisamente «Copa Volpi», debe de haber neutralizado la decepción del cineasta manchego por no ganar el León de Oro por «Madres paralelas» en manos de un jurado presidido por el coreano Bong Joon-ho, que ganó la Palma de Oro en Cannes el año en que competía «Dolor y gloria». En esa ocasión, fue Antonio Banderas el que ganó el premio al mejor actor. Almodóvar, al que le gustan tanto las rimas y las coincidencias de la vida y la ficción, y que a veces resultan tan inverosímiles, debe de estar alucinando.

Es obvio que ha sido la Mostra de las mujeres. Difícil saber si detrás del palmarés hay una declaración de principios, una apuesta por reivindicar la voz femenina, hasta ahora, tan silenciada, en el circuito festivalero, o una manera de aliarse –o competir– con el festival de Cannes, que premió con la Palma de Oro a «Titane», de Julia Ducournau. El caso es que el León de Oro para «El acontecimiento», de la francesa Audrey Diwan, parecía un galardón que podía consensuar la opinión de todos los miembros del jurado. «Ha sido una decisión unánime», declaró Bong Joon-ho en la ceremonia.

Mirada seca

Y lo cierto es que es una película a la que no se le puede reprochar prácticamente nada. Mirada seca y empática sobre una chica que quiere abortar en la Francia de principios de los sesenta, el filme de Diwan no solo se compromete a muerte con la denuncia contra los que demonizan la libre interrupción del embarazo sino también con la soledad de su protagonista, impecablemente interpretada por Anamaria Vartolomei, a la que seguimos a través de su periplo infernal, no exento de imágenes incómodas. Nada que objetar, por supuesto, al León de Plata a la mejor dirección concedido a Jane Campion por «The Power of the Dog», para este crítico la mejor película a concurso, un enfermizo western «queer» que rompe moldes sin efectismos. Menos feliz nos hace el León de Plata al mejor guion a Maggie Gyllenhaal por «The Lost Daughter». La ópera prima de la antes actriz norteamericana apunta a dibujar una presunta poética sobre el lado oscuro de la sensibilidad femenina, pero se queda en un torpe balbuceo. Gyllenhaal le confesó en público a Campion su admiración por su célebre película «El piano». Si ese era su modelo a seguir, no le llega ni a la suela del zapato.

Por lo demás, el palmarés de la 78ª edición de la Mostra veneciana se ha destacado por su sensatez. Si exceptuamos la extravagancia de darle la Copa Volpi al mejor actor al filipino John Arcilla por «On the Job: The Missing 8» (¡Oscar Isaac por «The Card Counter»!), los premios «masculinos» han sido de aplauso.

Visiblemente emocionado, Paolo Sorrentino recogía el Gran Premio del Jurado por la notable, conmovedora «È stata la mano di Dio», suerte de «Amarcord» napolitano en el que el director de «La gran belleza» lidia con una terrible tragedia familiar que cuaja en su película menos barroca visualmente pero, seguro, la más personal de su filmografía, y la que, a tenor de los aplausos encendidos de la platea de la Sala Grande del Lido, le reconciliará con el público y la prensa italianos, no siempre receptivos con su cine.

El Premio Especial del Jurado a la radical «Il buco», en la que el italiano Michelangelo Frammartino vuelve a las cavernas (de Platón) en un viaje espeleológico al fondo de las imágenes de una Calabria fascinante que demuestra hasta qué punto el cine nace de la creencia ciega en una realidad misteriosa, cerró el palmarés de una Mostra notable.

Este es el PALMARÉS COMPLETO:

SECCIÓN OFICIAL

León de Oro: “L’événement” (“El acontecimiento”), de Audrey Diwan.

León de Plata Gran Premio del Jurado: “È stata la mano di dio” (“Fue la mano de Dios”), de Paolo Sorrentino.

León de Plata a la mejor dirección: Jane Campion, por “The power of the dog” (“El poder del perro”).

Premio Especial del Jurado: “Il Bucco”, de Michelangelo Frammartino.

Premio al mejor guion: Maggie Gyllenhaal, por “The Lost Daughter”.

Copa Volpi a la mejor actriz: Penélope Cruz, por “Madres paralelas”.

Copa Volpi al mejor actor: John Arcilla, por “On the Job: The Missing 8”.

Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Filippo Scotti, por “È stata la mano di dio” (“Fue la mano de Dios”).

HORIZONTES

Mejor filme: “Pilgrims”, de Laurynas Bareisa.

Mejor dirección: Éric Gravel, por “À plein temps”.

Premio especial del jurado: “El gran movimiento”, de Kiro Russo.

Mejor interpretación femenina: Laure Calamy, por “Á plein temps”.

Mejor interpretación masculina: Piseth Chhun, por “White Building”.

Mejor guion: Peter Kerekes e Ivan Ostrochovsky.

Mejor cortometraje: “Los huesos”, de Cristóbal León y Joaquín Cociña.

OTROS PREMIOS

Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: “Imaculat”, de Monica Stan y George Chiper-Lilemark.

Gran Premio del Jurado para la mejor obra de realidad virtual: “Goliath: Playing with Reality”, de Barry Gene Murphy y May Abdalla.

Premio a la mejor experiencia en realidad virtual: “Le bal de Paris”, de Blanca Li.

Premio a la mejor historia de realidad virtual: “End of the Night”, de David Adler.

León de Oro honorífico: Roberto Benigni y Jamie Lee Curtis.

Premio Cartier Glory: Ridley Scott.

Premio de los espectadores Armani beauty: “The blind man who did not want to see Titanic”, de Teemi Nikki.