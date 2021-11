Gigi Hadid y Zayn Malik discuten la custodia de su hija Khai

Gente

Ruptura

El pasado 29 de septiembre se rompía una de las parejas más aclamadas del mundo celebrity. El músico Zayn Malik protagonizó una violenta discusión en su casa con Yolanda Hadid, la madre de su novia Gigi Hadid, por la que fue acusado de agarrarla y empujarla contra una cómoda -según documentos judiciales- y proferirle “continuos insultos”. Tal y como revelan estos mismos documentos, el joven también intentó pelear con un hombre, que le medio digital TMZ identificó como un guardia de seguridad, que también estaba en la casa.

Aunque en aquel momento el ex integrante de One Direction se declaró inocente, sí que aceptó los cuatro cargos que se le imputaron, por lo que el juez le condenó a 90 días de libertad condicional por cada uno de los cargos, casi un año en total. Además Zayn deberá asistir a una clase de control de la ira y ser examinado y, “si se aprueba”, completar un programa de violencia doméstica. También se le ordenó no tener contacto con Yolanda Hadid ni con el hombre al que intentó agredir. La libertad condicional podría levantarse en seis meses si Malik cumple las condiciones, según los documentos.

Zayn Malik, Yolanda y Gigi Hadid AP

“Khai necesita a su papá”

Por su parte, Gigi Hadid ha preferido mantenerse en silencio e incluso pidió respeto para ella y su hija a través de un comunicado. Ahora, según publican los medios estadounidenses, la supermodelo se reunió con sus abogados la semana pasada para abordar la custodia de Khai, su hija en común, que nació el 24 se septiembre de 2020.

Según estos mismos medios, Hadid asegura que pese al “angustioso” altercado, Zayn “siempre será parte de su vida”, por lo que estaría haciendo todo lo posible por llegar a un acuerdo con el padre de su hija. “Gigi hará todo lo posible para asegurarse de que sean padres de familia de una manera civilizada”, asegura la revista People, “Yolanda está muy molesta con Zayn, pero Gigi ha dejado en claro que su hija necesita a su papá”.

Al parecer, Malik también estaría “profundamente preocupado” por el futuro de su hija, por lo que estaría dispuesto a luchar lo que fuera necesario para evitar una batalla por la custodia de Khai.