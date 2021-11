AITANA se ha enamorado de los pantalones de piel más en tendencia y nos ha hecho necesitar unos con la máxima urgencia

No se puede ser más tendencia que Aitana, está claro. Y ahora nos ha vuelto a enamorar con estos pantalones de piel que no pueden ser más tendencia este otoño y ella lo sabe. No hay ‘insider’ de moda que no tenga más de una prenda de ‘efecto piel’ en su armario esta temporada. Se puso hace de moda hace un par de temporadas y hoy en día, es uno de los tejidos ‘tendencia’ más vistos. Sí, estamos hablando del ‘efecto piel’. ¿Cómo llevar este tejido en otoño?

Aitana Ocaña ha combinado unos pantalones de piel negros con un jersey en tonos blancos y negros y no puede quedar mejor. En unos días muy importantes para Aitana después de recibir el Ondas y tras conocer que tendrá un papel muy importante esta Nochebuena en TVE.

Stories de Aitana. FOTO: @aitanax

La mala noticia es que no sabemos de donde son los pantalones de Aitana, pero aquí os dejamos diferentes opciones para poder copiarle el look a la cantante del momento.

Pantalones negros (43,99€)

Pantalones de piel. FOTO: Asos

Marrom pants (59€)