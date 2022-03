Premios Oscar: Serenidad en la alfombra roja

KEVIN SULLIVAN / ZUMA PRESS / CO

Looks

La Academia tenía ganas de volver a dar el do de pecho y para la ocasión las estrellas de Hollywood sacaron todo el arsenal. Entre las destacadas, Jessica Chastain, con un Gucci que no le pegaba mucho pero que defendía como pocas, y Zendaya, que se confirma (si es que lo necesita) como una de las actrices más destacadas del momento. Lejos del maquillaje y estilismo de su serie «Euphoria», la intérprete destacó por una camisa crop y una falda de lentejuelas que firmaba Valentino, la firma de la que es embajadora. Por su parte Penélope fue… de Penélope. Previsible y guapa a partes iguales, la española siguió a rajatabla el contrato que le une con Chanel y desfiló sobre la alfombra roja con un vestido en el que destacaba la lazada del cuello, el volumen de la falda y la comodidad que le daban los bolsillos. Kristen Stewart, por su parte, optó por ofrecernos la otra cara de la casa francesa, con un esmoquin en el que destacaba el escote y los shorts. Para muchos fue de las peores de la noche, pero conociendo los gustos de la protagonista de «Crepúsculo», nos dio la mejor versión de sí misma. No queda claro si las hermanas Bailey hicieron lo propio, ya que sus dos opciones (de LVDF y de de Roberto Cavalli) posiblemente dolían más a la vista que el famoso bofetón de la velada.

Jessica Chastain FOTO: Jordan Strauss Jordan Strauss/Invision/AP

Este año ha sido difícil resumir la tendencia dominante de los Oscar. Los colores han ido desde los rojos, rosas y naranjas, como el Christian Lacroix vintage de Kirsten Dunst o el Valentino de Ariane DeBose, al dorado de Prada de Lupita Nyong’o (que quedó opacado por la cara de desconcierto tras presenciar como su compañero de mesa subía al escenario para darle una bofetada al presentador) o el negro del impresionante diseño de Schiaparelli que lucía Maggie Gyllenhaal. Aunque para diseño en negro, el asimétrico y XXL de Sofia Carson, una propuesta de Giambattista Valli que bien le habría servido para aparecer de la mano con Sebastián Yatra, vestido con discutido frac rosa de Moschino al que le sobraban muchas cosas (la pajarita, el fajín…). Ambos parecían pedir pista en cualquier tarta de boda.

Sofia Carson FOTO: Jae C. Hong Jae C. Hong/Invision/AP

En el lado de los hombres también hubo opciones que destacaron como la del ya habitual Timothée Chalamet, con un traje de Louis Vuitton que dejaba el pecho al aire y que el actor sabía defender como pocos. Lo mismo que le sucedía a Kodi Smit-McPhee y su esmoquin azul de Bottega Veneta. Más clásicos, Javier Bardem y Shawn Mendes, de Zegna el primero y de Dolce & Gabbana el segundo, optaron por el negro, una apuesta segura. Algo de tranquilidad en una noche agitada.