Así fueron los homenajes a Ucrania en los Premios Oscar, con polémica incluida

Ayer se celebró en el Dolby Theatre de Los Ángeles la 94ª edición de los Premios Oscar, la fiesta del cine por antonomasia, en la que el séptimo arte quedó desplazado ante la opinión pública por el inesperado bofetón que Will Smith propinó a Chris Rock, el presentador de la gala. El actor hizo un comentario muy desafortunado sobre Jada Pinkett, la esposa del protagonista de ‘El príncipe de Bel Air’, y la enfermedad que padece, lo que provocó la inexcusable furia de su marido. Sin embargo, y pese a la comidilla de la noche, no fue ese incidente la única polémica que rodeó a la ceremonia.

La guerra en Ucrania sigue haciendo estragos y era previsible que más de un actor se pronunciara o reivindicara la paz en el país. De hecho, incluso se comentó la posibilidad de que el propio Zelenski interviniera en la ceremonia durante unos minutos, pero la Academia de Hollywood finalmente prefirió no contar con él. Son muchos los actores que han condenado esta decisión, incluido Sean Penn, conocido por sus papeles en ‘El árbol de la vida’ o ‘21 gramos’, que pidió boicotear el evento si no se permitía dar voz al presidente ucraniano.

El actor Sean Penn FOTO: Jakub Porzycki/AGENCJA WYBORCZA. Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

“No hay nada más grande que los Premios de la Academia puedan hacer que darle a Zelenski la oportunidad de hablar con todos nosotros. Tengo entendido que se ha tomado la decisión de no hacerlo. No soy yo quien puede decir si el presidente Zelenski hubiera querido hacerlo o no... Si la Academia ha elegido no escuchar a los líderes de Ucrania, que están recibiendo balas y bombas por nosotros, junto con los niños ucranianos que están tratando de proteger, entonces creo que cada una de esas personas y cada parte de esa decisión habrá sido el momento más obsceno de toda la historia de Hollywood”, se quejó durante una entrevista para la CNN.

Incluso amenazó con quemar sus premios Oscar -cuenta con dos estatuillas por sus trabajos en Mystic River (2003) y Milk (2008)- si no se permitía al político intervenir.

Más allá de esta polémica, otros actores también quisieron rendir homenaje a Ucrania a lo largo de la ceremonia de entrega. Empezando por Jamie Lee Curtis, que dejó ver un lazo de luto azul que brindaba su apoyo a los refugiados. “Es un momento increíblemente importante, dado lo que está sucediendo en Ucrania, el desplazamiento de seres humanos en el mundo, el éxodo de seres humanos”, dijo en la alfombra roja. Su mismo ejemplo siguieron otros como Pedro Almodóvar, Diane Warren, Youn Yuh-jung o Tyler Perry.

Jamie Lee Curtis con un lazo azul a favor de los refugiados de Ucrania FOTO: KEVIN SULLIVAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO KEVIN SULLIVAN / ZUMA PRESS / CO

Por su parte, Jason Momoa se dejó ver con un pañuelo azul y amarillo, imitando a los colores de la bandera ucraniana, que combinó con su traje de gala.

Jason Momoa rinde homenaje a Ucrania con su pañuelo FOTO: Jordan Strauss Jordan Strauss/Invision/AP

Más directo fue Ben Proudfoot, el director de ‘La reina del baloncesto’, premiado como mejor corto documental, que pidió al presidente Biden que “traiga a Brittney Griner a casa”. Se trata de una jugadora profesional que fue retenida en el aeropuerto de Moscú tras encontrar entre sus pertenencias, supuestamente, cartuchos de vaporizador que contenían aceite de hachís.

Además, la copresentadora de la gala, Amy Schumer, recalcó el horror intensificado que viven las mujeres o las personas transexuales en la guerra: “Está ocurriendo un genocidio en Ucrania y las mujeres están perdiendo todos sus derechos, y las personas trans...”.