La gran revelación de Jada Pinkett: adicta al sexo y la pornografía

Después del incidente de Will Smith con Chris Rock durante la pasada edición de los Oscar, del que por el momento el actor se encuentra en rehabilitación, no hay día en el que no se hable sobre su mujer, Jada Pinkett y se saque a la luz testimonios pasados que no dejan indiferente a nadie. El último de ellos afirma que la actriz era “adicta al sexo y a la pornografía”.

Según publican medios estadounidenses, Pinkett contó en 2019 en su programa que antes de pasar por el altar con Will Smith, atravesó un complicado momento en el que consumía toda clase de sustancias y mantenía relaciones sexuales de forma compulsiva. Algo que intentó frenar, refugiándose en la pornografía; lo que le creo una nueva adicción.

Jada Pinkett Smith en la gala de los Oscar FOTO: John Locher John Locher/Invision/AP

“Lo que hacía era poco saludable, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, había llegado a consumirla hasta cinco veces al día. Quería practicar la abstinencia y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía”, desveló la actriz.

Jada Pinkett confesó, además, que cuando su hija Willow cumplió 11 años tuvo una charla con ella sobre el peligro del consumo de esa clase de material: “Somos muy abiertos en nuestra familia, nos gusta poner todos los tópicos sobre la mesa”. Unas declaraciones que han causado gran revuelo entre sus seguidores.