Jada Pinkett sobre el bofetón de Will Smith en los Oscar: “No necesitaba protección, él fue quien exageró”

Por primera vez, después de dos semanas de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar, Jada Pinkett ha condenado la actuación de su marido. Según ha declarado una fuente cercana a “US Weekly”, ambos tuvieron una conversación en profundidad sobre el asunto y ella no está en absoluto de acuerdo con lo que hizo su esposo.

“Ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, no necesita que la protejan”, declaró la citada fuente sobre lo que habló Jada Pinkett con Will en su conversación. “Es una mujer fuerte, una mujer con opinión y puede luchar sus propias batallas”.

“Fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él exageró”, añadió.

Bofetada de Will Smith a Chris Rock, en los Oscar. (AP Photo/Chris Pizzello) FOTO: Chris Pizzello Chris Pizzello/Invision/AP

Aun así ella ha manifestado que está y estará siempre al lado de su marido. Pero la de Jada no ha sido la única reacción a lo sucedido en la gala del cine. Se ha llegado a hablar de que la carrera de Will Smith se ha visto afectada, ya que sus nuevas películas “Bad Boys 4″ y “Fast and Loose”, han paralizado sus producciones. Además, el propio actor ha dimitido de la Academia de Hollywood y ha ingresado voluntariamente en una lujosa clínica de rehabilitación para aprender a gestionar el estrés.

También su hija Willow publicó un tuit sobre las reacciones que se tienen a lo largo de la vida, y Jaden, por su parte, se enorgulleció de la actuación de su padre.