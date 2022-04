Hailey Baldwin recuerda el “aterrador” momento en el que sufrió un ictus

Hace tan solo un mes que Hailey Baldwin sufrió un ictus, algo que supuso un cambio radical en la vida de la joven modelo de 25 años. Después de una pequeña temporada recuperándose de ello, alejada de las redes sociales, la top model ha querido detallar cómo fue y las posibles causas que le provocaron dicho derrame.

A través de un vídeo en Instagram, Hailey relata que aquella mañana del 10 de marzo se encontraba desayunando tranquilamente con su marido, Justin Bieber, cuando de pronto empezó a notar “cómo una sensación muy extraña me iba recorriendo el brazo desde el hombro a la punta de los dedos, y me acababa adormeciendo toda la mano”.

“Justin me dijo: ‘Oye, ¿estás bien?’. Y yo no respondí, porque no estaba segura. Y luego volvió a preguntarme otra vez y ya cuando quise responder no podía hablar. El lado derecho de mi cara había empezado a caerse. No me salía ni una frase. No podía pronunciar una palabra”, recuerda.

Posteriormente acudieron a urgencias donde descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre en el cerebro: “Básicamente, es como tener un miniictus, aunque se sienta como al cien por cien como tener un derrame. La excepción es que mi cuerpo fue capaz de resolverlo con rapidez y luego ya no tuve más problemas ni durante el resto de ese día ni en el tiempo que estuve en el hospital”.

Al parecer y según detalla la propia Baldwin, los posibles motivos de este “miniictus” podrían haber sido tomar la píldora anticonceptiva, haber contraído COVID recientemente o/y un vuelo muy largo de ida y vuelta a París. “Los médicos llegaron a la conclusión de que las tres cosas fueron la tormenta perfecta que me llevó a tener un pequeño coágulo de sangre”, relata.

La modelo también cuenta que tras el ictus tuvo que ser operada del corazón, ya que tras varias pruebas descubrieron que el coagulo había llegado a su cerebro por un orificio que tenía corazón, que medía unos 13 centímetros. Por lo que los médicos le intervinieron de urgencia para cerrar ese agujero: “Me siento aliviada de haber podido resolver esta aterradora situación y seguir con mi vida”.

Afortunadamente la mujer de Justin Bieber se encuentra recuperándose “muy bien y muy rápido” y ya puede continuar con su vida laboral.