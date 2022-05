Kim Kardashian confiesa que Kanye West diseñaba sus looks durante su matrimonio

Anoche se estrenó un nuevo capítulo de ‘The Kardashians’ y, con ello, las redes sociales vuelven a enloquecer tras conocer más sobre la vida de sus celebridades favoritas. Esta vez, Kim Kardashian, que se encuentra en medio de su divorcio con Kanye West, desveló que fue el rapero quien diseñaba sus looks durante todo el tiempo que duró su relación.

Hablando con su hermana Kourtney Kardashian sobre el proceso de divorcio el que se encuentran inmersos, la fundadora de SKIMS confesó que “llegó a un punto en el que le pedía consejo para todo, hasta para lo que me ponía”. “Incluso ahora tengo ataques de pánico como, ¿qué me pongo?”, aseguró.

Kanye West y Kim Kardashian / Foto. Gtres

Buscando inspiración en su armario para lo que llevaría en las bodas de sus amigos Paris Hilton y Simon Huck, volvió a revelar nuevos datos sobre el gusto por la moda de su ex esposo: “Definitivamente veo lo que me gusta, pero nunca he sido realmente la visionaria. Kanye venía y decía: ‘Deberías peinarte así. Deberías maquillarte así’. Ese es su lenguaje de amor, es la ropa. Siempre confié en él”.

Y es que ya en el primer capitulo de esta temporada, Kim reveló que su ex le dijo que quería “dejar todo y dedicar su vida a ser mi estilista”. Ahora, un año después de solicitar su divorcio, la empresaria confiesa que está tratando de definir su propia identidad y estilo.