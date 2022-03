Kim Kardashian y Kanye West, divorciados

Kim Kardashian es una mujer soltera tal y como declaró ayer un juez en la Corte de Los Ángeles. La influencer y el cantante han concluido ahora ya sí oficialmente sus siete años de matrimonio. Kardashian ha eliminado el apellido West de las redes sociales en un claro gesto de liberación.

Kanye West y Kim Kardashian FOTO: Instagram La Razón

La empresaria y abogado, de 42 años, compareció en el Tribunal por videollamada, mientras que su ya ex marido no estuvo presente. El juez Steve Cochran envió a los abogados de la ya ex pareja al pasillo de la sala para finalizar el papeleo, incluido un formulario de cambio de nombre para Ye, antes de declarar soltera a Kardashian.

Aún quedan por resolver los desacuerdos entre ambas partes en cuanto a sus propiedades en común y la custodia de sus cuatro hijos. Cochran envió también la solicitud de Ye de

preservar cualquier derecho a que se le reembolse el dinero que se dividirá entre ellos en caso de que alguno de ellos muera. Sin embargo, el juez rechazó dos condiciones solicitadas por el equipo de Ye: una que impide que Kardashian transfiera a sus cuentas los activos de un fideicomiso y que renuncie al «privilegio marital», si se vuelve a casar, de revelar sus comunicados familiares a su nuevo cónyuge, lo que significa que Kanye podría demandar y obligarla a testificar en todo lo relacionado con sus hijos.

Kanye West y Kim Kardashian, tras dar el «sí, quiero»

Kim Kardashian y Kannye West llevan un año de batalla judicial, ya que ella solicitó el divorcio en febrero de 2021. Kardashian, ha rehecho su vida con el presentador de Saturday Night Live, Pete Davidson, y no ha dudado en asegurar al juez su “deseo de divorciarse lo antes posible porque la situación actual le está causando una gran angustia emocional”. Por su parte Ye contrató a la abogada Samantha Spector, quien representó a Nicole Young en su divorcio del magnate del rap Dr. Dre. Por su parte, Kardashian contaba con la fiera defensa de Laura Wasser, la llamada reina de los divorcios.

Kardashian y Ye comenzaron a salir en el 2012 cuando Kardashian aún se estaba divorciando de su segundo esposo, Kris Humphries. En octubre de ese año, en el cumpleaños 33 de Kardashian, West le propuso matrimonio y su lujosa boda se celebró en Italia en mayo de 2014. Con el paso de los años dieron la bienvenida a otros tres hijos: Saint, Chicago y Psalm.