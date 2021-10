Kim Kardashian sobre su ex: “Kanye siempre será la persona más inspiradora para mí”

Gente

Ambos disfrutaban de uno de sus mejores momento profesionales cuando se casaron en 2014. Kim Kardashian triunfaba en la televisión con “Keeping Up with the Kardashians”, y Kanye West se coronaba como una de las celebridades más populares en las redes sociales, así como uno de los mejores raperos del planeta; pero tras meses de rumores y cuatro hijos en común, finalmente en enero conocimos que el amor se acabó para la pareja y decidían emprender caminos por separado.

Ahora que el foco mediático les permite respirar en cuanto al tema sentimental se refiere y después de vivir su primer verano separados, es Kim quien se atreve a dar un paso al frente y hablar con naturalidad de la relación que mantiene con su ex pareja. La empresaria, que recién ha cumplido 41 años, presume de estar viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales, y lo hace sin tapujos para la revista WSJ.

La publicación estadounidense le dedica todo un reportaje a la Kardashian más mediática y a su imperio de ropa interior moldeadora Skims, que se acaba de unir a la firma Fendi con la que creará una colección cápsula de edición limitada, su primera colaboración de lujo. Y es que la empresa de Kim está valorada ya en más de mil millones de dólares.

Ex pareja y socio comercial

Pero además de presumir de su millonario negocio, la empresaria ha querido dedicar unas bonitas palabras al que fue su pareja y padre de sus hijos; y es que tal y como asegura en dicha entrevista, sigue manteniendo una relación cercana con Kanye West ya que ambos además son socios comerciales: “Él mismo tiene una parte de Skims y le da (al equipo) inspiración pero también información. Creo que disfruta del proceso”.

“Kanye siempre será la persona más inspiradora para mí”, dice. Unas bonitas palabras que surgen después del aplaudido monólogo que protagonizó en el programa ‘Saturday Night Live’ hablando de su ex pareja: “He tenido mucha suerte en esta vida y estoy agradecida por todo. Incluso por los altibajos. Me casé con el mejor rapero de todos los tiempos. No solo eso, es el hombre negro más rico de Estados Unidos. Un genio talentoso y legítimo que me ha dado cuatro hijos increíbles. Así que, si me he divorciado de él, parece que está claro que fue por un único motivo: su personalidad”.

Y es que tras conocer el verdadero motivo de su ruptura -las infidelidades reconocidas por el rapero- parece que ambos mantienen una relación cordial e incluso no es extraño verles disfrutar de una amistosa velada juntos.