Kylie Jenner revela por qué su bebé de ocho meses todavía no tiene nombre

El pasado 2 de febrero, Kylie Jenner y Travis Scott dieron la bienvenida a su segundo hijo, al que llamaron Wolf Jacques Webster. Pero tan solo un mes después de dar a luz al pequeño, al parecer los papás no estaban del todo conformes con el nombre que pusieron al bebé por lo que a través de un comunicado en redes sociales, anunciaban que no sentían que el nombre “Wolf” se adaptaba a su hijo, que está a punto de cumplir ocho meses.

Un bebé que, por el momento, no ha recibido un nuevo nombre. Una surrealista situación que Kylie Jenner aclaró en el último episodio de ‘The Kardashians’, en el que cuenta a su madre, Kris Jenner, que eligió el nombre Wolf para su hijo porque se sintió “presionada”: “Realmente no teníamos decidido un nombre, pensamos que nos iba a venir cuando lo vimos (al bebé) y no fue así. Entonces… teníamos que firmar el acta de nacimiento, o lo registraban sin nombre ni número de Seguro Social, así que sentí la presión de elegir un nombre”.

Kylie Jenner junto a su hijo Wolf Jacques Webster FOTO: Instagram

Tal y como narra, fue entonces cuando su hermana Khloé sugirió el nombre de Wolf”, lo que en un primer momento agradó a la pareja. “Ponemos Wolf Webster en ese momento y justo después de que firmé el certificado de nacimiento pensé, ‘¿Qué acabo de hacer?’”, relata la joven.

Debido a su indecisión, por el momento, el pequeño de la familia no ha recibido nuevo nombre, aunque tienen claro que no se tratará de otro animal. Bromeando, Jenner confiesa que Travis y ella esperan que “él se nombre a sí mismo”.