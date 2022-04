Khloé Kardashian habla sobre su rinoplastia: “Lamento no haberlo hecho antes”

Khloé Kardashian confesó el año pasado que se había sometido a una rinoplastia, “un par de semanas” antes de que su hija True cumpliera un año, en abril de 2019. Un tema que siempre había mantenido en secreto y que finalmente se decidió a confesar en sus redes sociales, dada la insistencia de sus seguidores.

Ahora, la influencer ha vuelto a dar más detalles sobre esta operación estética, a través de Twitter, asegurando que “fue un paseo” y que su “único arrepentimiento es no haberlo hecho antes”. La hermana de Kim Kardashian reconoce que su recuperación fue de lo más fácil: “La mía fue una brisa. Eso es una locura. Sinceramente, fue muy fácil para mí. Lo único que lamento es no haberlo hecho antes”.

Khloe Kardashian y Lamar Odom, en una imagen de 2012

Anteriormente, en una entrevista en ABC con Robin Roberts, Khloé Kardashian confesó: “toda mi vida diría que siempre he querido operarme la nariz, pero está en medio de la cara y da miedo pensar en ello. Pero finalmente me animé y lo hice, y me encanta”.

Durante la misma entrevista reveló que “nunca se sintió como la hermana guapa” y que tuvo inseguridades debido a su talla. Y aunque mantiene que la rinoplastia es su única cirugía estética, sus fans rumorean con que también podría haberse puesto implantes para aumentar sus glúteos.