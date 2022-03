Kylie Jenner habla de su posparto: “Está siendo muy duro”

El pasado 2 de febrero, Kylie Jenner y Travis Scott dieron la bienvenida a su segundo hijo. Y aunque desde entonces está centrada en recuperarse del embarazo y parto, tanto física como emocionalmente, la pequeña del clan Kardashian reconoce que el postparto “está siendo muy duro”.

A través de varios stories en Instagram, Kylie ha confesado que “personalmente, esta experiencia está siendo un poco más dura que con mi primera hija. No está siendo fácil ni mental ni física ni espiritualmente... es una locura.” “Podemos ver a otras madres que están pasando por lo mismo y puede parecer muy fácil, pero para mí no lo está siendo”, asegura.

Kylie Jenner anunciaba su embarazo en Instagram FOTO: @kyliejenner

Y aprovecha su intervención para mandar un mensaje a todas aquellas que se encuentran en su misma situación: “Está bien no estar bien. Me he dado cuenta de que me estaba presionando mucho... Y me sigo recordando a mí misma que he dado a luz a un ser humano, un niño precioso y sano. Tenemos que dejar de presionarnos a nosotras mismas para volver, ya no me refiero solo físicamente, sino mentalmente, después del parto. Os mando mucho amor”.