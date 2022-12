Georgina Rodríguez estalla en redes tras la suplencia de Cristiano Ronaldo

Este martes se disputó el partido Portugal-Suiza en los octavos de final de Qatar 2022, una victoria para el país luso de la que Cristiano Ronaldo no participó al 100%. Y es que el de Madeira era, a priori, la principal arma para hacer daño a Suiza, pero finalmente fue suplente y saltó al campo en la segunda parte. Sus cinco goles en los dos últimos enfrentamientos frente a los helvéticos le avalaban, pero Fernando Santos no pensó igual. Una noticia que no sentó nada bien al futbolista y tampoco a su pareja, Georgina Rodríguez.

La de Jaca no pudo contenerse y tras el partido, estalló en redes sociales con un contundente mensaje: “Enhorabuena Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más”.

Futuro incierto

Un dardo que ha hecho que la influencer se convierta rápidamente en Treding Topic, y que llega tras la noticia de un posible fichaje del astro del balón portugués por el Al-Nassr saudí, por el que la familia al completo se mudaría a Arabia Saudí a principios de año. Unos rumores que el propio Ronaldo se encargó de desmentir tras el partido de este martes, por lo que continúa la incógnita de su futuro.