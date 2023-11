Los actores de "Friends" dan el último adiós a Matthew Perry

Los familiares y amigos más cercanos han despedido a Matthew Perry, quien falleció hace una semana de manera inesperada a los 54 años. El funeral tuvo lugar el pasado viernes en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles (California), un cementerio que está situado en las cercanías de los estudios Warner Bros y en el que reposan también los restos de otros personajes conocidos como Michael Jackson, Paul Walker, Clark Gable, Humphrey Bogart, Walt Disney y Brittany Murphy.

Según ha publicado People, la ceremonia se prolongó durante dos horas y se celebró en la más estricta intimidad. Entre los asistentes destacó la presencia de los cinco protagonistas de la mítica serie Friends: Jennifer Aniston (Rachel); Courtney Cox (Mónica); Lisa Kudrow (Phoebe); Matt LeBlanc (Joey); y David Schwimmer (Ross).

Durante los diez años que duró la comedia, los intérpretes forjaron una gran amistad siendo el gran apoyo de Perry en su lucha contra los problemas de adicción al alcohol y las drogas. "Siempre fueron pacientes y comprensivos conmigo. Nunca me dejaron solo. Éramos como los pingüinos, cuando uno se sentía enfermo o herido los otros lo respaldaban", relató Perry en su libro de memorias Friends, Lovers and The Big Terrible Things (Amigos, amantes y aquello tan terrible).