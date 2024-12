Amber Heard, embarazada: el colofón a su idílica vida en Madrid

Amber Heard está de enhorabuena. La actriz, que reside en España desde hace cerca de un año, está embarazada del que será su segundo hijo, tal y como ha anunciado la revista “People”. Ha sido el representante de la protagonista de “Aquaman” el que ha confirmado la noticia.

“Aún es bastante pronto en el embarazo, por lo que comprenderéis que no queremos entrar en muchos detalles en esta fase. Basta con decir que Amber está encantada tanto por ella misma como por Oonagh Paige”, dice en alusión a la primera hija de la artista, que ahora espera con alegría la llegada de un hermanito o hermanita.

Desde que se mudó a Madrid, la actriz mantiene un estilo de vida muy discreto y disfruta del relativo anonimato que la capital española le ha ofrecido. Reside en una amplia casa ubicada en el centro de la capital que consta de 253 metros cuadrados construidos, distribuidos en cuatro plantas, cinco habitaciones y la zona del jardín. Un hogar ideal para formar una familia, aunque se desconoce si lo hará acompañada de otra persona.

Lo último que se sabe es que mantiene una relación sentimental con Bianca Butti, con la que se le ha visto pasear en numerosas ocasiones por las calles de Madrid. Sin embargo, no se ha podido confirmar si la mujer tiene algo que ver con el bebé que espera Heard o si, por el contrario, será solo de la actriz.

La casa de Amber Heard en El Viso Gtres

Más allá de su carrera mediática, Heard saltó a los titulares en 2022 por su ardua batalla legal contra Johnny Depp, su exmarido. Tras meses de litigio, los dos llegaron a un acuerdo del que él salió más beneficiado.

“Tras mucha deliberación, he tomado la muy difícil decisión de llegar a un acuerdo en el caso de difamación presentado contra mí por mi exmarido. Durante demasiados años he estado enjaulada en un proceso legal arduo y costoso, que se ha mostrado incapaz de protegerme a mí y a mi derecho a la libertad de expresión. No puedo permitirme arriesgarme a una factura imposible, una que no es solo financiera sino también psicológica, física y emocional”, excribió Heard en sus redes sociales.

Pasada la angustia inicial, la artista se mudó a España y comenzó a recomponer los pedacitos de su vida. Completamente alejada del foco y los rodajes, parece que su única prioridad ahora es formar una familia y disfrutar de todo su tiempo disponible junto a su hija y el bebé que espera.