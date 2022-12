Amber Heard y Johnny Depp llegan a un acuerdo tras su juicio por difamación

El pasado 11 de abril comenzó el juicio más mediático del año, el de Amber Heard y Johnny Depp por difamación. Dos meses de intensa batalla legal en el que el jurado popular proclamó por unanimidad que la actriz Amber Heard difamó a Johnny Depp en todos los puntos, mientras que el protagonista de “Los piratas del Caribe” solo hizo contra ella parcialmente. Por lo tanto, sentenció una compensación de 15 millones de dólares de la actriz de “Aquaman” a Depp y de solo 2 de él hacia ella.

La actriz apeló el fallo el pasado 7 de diciembre, ya que según su defensa se produjeron numerosos errores durante el proceso, como que el tribunal se negara a admitir como pruebas varias comunicaciones entre ella y algunos médicos. Y, este lunes, finalmente, Amber ha anunciado que ha llegado a un acuerdo.

“Tras mucha deliberación, he tomado la muy difícil decisión de llegar a un acuerdo en el caso de difamación presentado contra mí por mi exmarido”, escribe la actriz en Instagram. “Durante demasiados años he estado enjaulada en un proceso legal arduo y costoso, que se ha mostrado incapaz de protegerme a mí y a mi derecho a la libertad de expresión. No puedo permitirme arriesgarme a una factura imposible, una que no es solo financiera sino también psicológica, física y emocional”.

En su mensaje, Heard deja claro que siempre ha defendido su verdad y que al hacerlo su vida tal y como la conocía “ha sido destruida”. “Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y de hacerlo en términos que puedo aceptar. No he hecho ninguna concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a mi voz en el futuro”, sostiene.

Heard admite que incluso si su juicio en apelación en Estados Unidos hubiera terminado a su favor, le habría supuesto pasar por un nuevo proceso, algo que no se veía capaz de hacer por tercera vez: “Al llegar a un acuerdo también elijo la libertad de dedicar mi tiempo a lo que me ayudó a sanar después de mi divorcio. Mi voz sigue siendo el activo más valioso que tengo”.