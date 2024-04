David Beckham demanda a Mark Wahlberg

David Beckham ha demandado al actor y empresario Mark Wahlberg por haberle engañado. Según publica "The Sun", el dueño del Inter de Miami denuncia que no ha recibido lo prometido en el contrato por ser imagen de la empresa de gimnasios F45 Training de la que Wahlberg tiene un 36 por ciento. Según los abogados de Beckham, la sociedad prometió compartir sus acciones en 2.022 (9millones de euros),, pero no las recibió hasta pasados los meses y cuando su precio se había desplomado.

Según el diario británico, Wahlberg se defiende de las acusaciones de "conducta fraudulenta" por considerarlas infundadas y ha pedido a un juez que desestime la demanda. Esta petición ha sido rechazada por el juez, por lo que el juicio seguirá adelante. Además, el exfutbolista ha demandado también su firma de inversiones (Mark Wahlberg Investment Group) y a los fundadores de F45, Adam Gilchrist y Rob Deutsch.

La amistad entre Beckham y Wahlberg data de 2007, cuando el marido de Victoria Beckham se trasladó con toda su familia al mismo barrio de Los Ángeles que el actor.