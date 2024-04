David Beckham gana 281 millones de euros en una batalla judicial contra unos falsificadores

281 millones de euros ha ganado David Beckham tras la batalla legal que mantenía contra más de 150 falsificadores que operaban en Asia y vendían sus diseños a través de internet.El exfutbolista y dueño del Inter de Miami, y más en concreto DB Ventures, la empresa que maneja sus acuerdos, inició esta demanda en Estados Unidos. Se calcula que estaban implicados más de un centenar de vendedores que operaban en Amazon, eBay o Etsy. Vendían camisetas, zapatillas, balones de fútbol, perfumes, gafas, relojes e incluso videojuegos.

Según The Sun, en la denuncia hacía referencia a que esta venta de falsificaciones "representa una amenaza real para la marca de DBV y afecta la sostenibilidad de su negocio", además de señalar que "también afecta a personas y empresas que los compran sin saberlo".

En la sentencia también se admite la petición de DB Ventures de declarar en rebeldía a los acusados y que paguen una infracción cada uno de ellos de 8.000 libras, unos 9.300 euros.

DB Ventures cuando detectó la venta de las falsificaciones contrató a The Sladkus Law Group con el objetivo de frenar todo este tipo de ventas que afectaban a su negocio. Según uno de los socios de la marca, Jeffrey Sladkus, el principal problema es que no podían rastrear a los vendedores debido a que no ponían ni la dirección ni teléfonos reales. La vía legal fue la única opción.