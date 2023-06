Elliot Page no paró de tener sexo durante el rodaje de "Juno"

"Pageboy", el libro de memorias del actor Elliot Page está sacando a la luz un buen número de intimidades del intérprete, como que no paró de tener sexo durante el rodaje de 'Juno' con una de sus compañeras.

El actor de 36 años, que se declaró trans en 2020, no ha tenido reparo en compartir historias de su pasado amoroso que implican a otras compañeras de profesión. Una de las más comentadas está siendo la del romance que mantuvo con Kate Mara mientras ella salía con Max Minghella, el actor de "El cuento de la criada", que animó a su novia a explorar sus sentimientos por Elliot.

También ha desvelado que sintió una atracción instantánea cuando conoció a Olivia Thirlby, su compañera de reparto en la película "Juno", por la que sintió una gran atracción física desde el principio. "Estábamos en su habitación de hotel. Sonaba Billie Holliday. Estaba a punto de empezar a preparar la comida, cuando me miró directamente y me dijo a bocajarro: 'Me atraes mucho'. 'Yo también me siento atraído por ti', le dije. Y al momento empezamos a chuparnos la cara", desvela en un extracto del libro publicado por The Daily Beast.

Elliot recuerda aquella relación como una de las más tórridas de su historial amoroso porque no dejaron de tener sexo durante todo el tiempo que duró el rodaje de "Juno": "Su habitación de hotel, en nuestros camerinos en el trabajo, una vez en una pequeña habitación privada en un restaurante", ha confesado sobre sus encuentros.

Para Elliot, aquel proyecto resultó muy especial: "Irónicamente, fue una de las primeras veces que sentí un mínimo de autonomía en el rodaje. Llevaba una barriga falsa, pero no estaba hiperfeminizada. Para mí, Juno era un emblema de lo que podía ser posible, representaba un espacio más allá de lo binario".