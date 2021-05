Elliot Page: su primera foto sin camiseta tras declararse transgénero y extirparse los pechos

Tras declararse transgénero, el actor continúa su transición y lo hace cada día más feliz. Al menos eso es lo que transmite la fotografía que ha compartido en su perfil de Instagram: en bañador y tras extirparse los pechos (le extrajeron tejido mamario y reconstruyeron el tejido y la piel restantes del pecho).

Fue en diciembre de 20012, cuando Page anunció en un comunicado su cambio de género. “Hola amigos, quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida. Siento una gratitud abrumadora por la gente increíble que me ha apoyado a lo largo de este viaje. No puedo empezar a expresar lo genial que me siento al amar finalmente lo que soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo. He sido inspirado sin cesar por tantos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y seguiré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria”, confesaba entonces.

“El primer traje de baño de trans”, ha escrito junto a la foto en bañador, mostrando los resultados de su cirugía. El actor se divorció de Emma Portner, tras tres años de matrimonio. Y, por fin, parece haber encontrado la felicidad al cien por cien.

Un gran paso para el actor. Así lo contó en una entrevista a Oprah Winfrey que se emitió en Apple TV+: “Salir de la ducha, con la toalla amarrada en la cintura y mirarme en el espejo y poder decir ‘Aquí estoy’”.

La foto del protagonista de “Juno”, que cambió su nombre de Ellen Page a Elliot Page cuenta ya con más de dos millones de likes. Numerososo famosos como Ritu Arya, Justin Cornwell, Britne Oldford, Mae Martin, Ilana Glazer, Génesis Rodríguez, Julianne Moore o Miley Cyrus aplaudieron en Instagram la imagen de Elliot Page en bañador.