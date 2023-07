El hijo de LeBron James sufre un paro cardíaco a sus 18 años

El miedo se ha instalado en el seno de la familia de LeBron James. El hijo de la estrella de la NBA ha sufrido un paro cardíaco mientras se encontraba entrenando con sus compañeros de equipo de la Universidad South California. Así lo ha confirmado el periodista Shams Charania, que asegura que por fortuna Bronny James está fuera de peligro y que su estado es estable y no revista gravedad. Es más, al parecer, el joven de tan solo 18 años no ha tenido que pasar por la Unidad de Cuidados Intensivos, aunque esto no resta preocupación a su familia y amigos, que se han llevado un susto mayúsculo.

Bronny James estaba disfrutando de una etapa personal increíble, pues estaba dando sus primeros pasos profesionales en el mundo del baloncesto, siguiendo con ello los pasos marcados por su padre, una de las grandes estrellas de este deporte. Fichó por el programa de la universidad californiana y ya era considerado una de las jóvenes promesas con más proyección. Pero este lunes, durante uno de los entrenamientos con su equipo, sintió molestias que le impidieron continuar, lo que finalmente fue confirmado como un paro cardíaco.

Tal y como han avanzado desde el diario ‘TMZ Sports’, el hijo de LeBron James tuvo que ser trasladado rápidamente al hospital en ambulancia desde el Galen Center donde estaba entrenando. Miembros de su equipo supieron actuar con rapidez y eficiencia y alertaron a los servicios médicos del 911 en torno a las 9 de la mañana de este lunes. “El equipo médico trató a Bronny y le llevó al hospital. Está en condición estable y no sigue en la UCI. Pedimos respeto y privacidad para la familia James”, detallaba el portavoz de la familia al citado medio estadounidense. Además, esta persona cercana ha querido agradecer en nombre del propio LeBron y su esposa Savannah “el trato del equipo médico de la USC y su increíble trabajo y dedicación para el cuidado de la salud de sus atletas”.

Todo hace pensar que el joven Bronny será una estrella de la NBA como su padre. No solo por el reclamo publicitario que supone para cualquier equipo hacerse con el hijo de una de las grandes personalidades del baloncesto, sino también por su buen hacer con el esférico. Pero LeBron James lo tiene muy claro y le gustaría compartir vestuario con su hijo dentro de la liga profesional: “Mi último año será jugando con mi hijo. No me importa el dinero, es algo superior”, ha asegurado en varias ocasiones, pues supone un sueño para él y la mejor forma de poner el broche de oro a su carrera profesional.