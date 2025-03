Impactante foto del rostro desfigurado de la mujer del piloto Romain Grosjean tras un accidente

La mujer del expiloto de Fórmula 1 Romain Grosjean, Marion Jollès Grosjean, ha dejado a todos boquiabiertos con sus últimas fotografías. Periodista de profesión, desarrollándose ahora en la televisión francesa, ha mostrado las secuelas que le ha dejado un accidente que casi le cuesta la vida y del que no recuerda nada. Se le ha borrado de la memoria lo sucedido, aunque no tanto el crudo diagnóstico que recibió en el hospital en el que ha permanecido durante varios días ingresada: “Neumotórax, costillas rotas, traumatismo craneal… ¡de todo! Accidente de bicicleta, pero no puedo contar más. No tengo ningún recuerdo de ello”, adelantaba la comunicadora a sus seguidores de Instagram con una imagen de su rostro magullado hasta el punto de conmocionar a propios y extraños.

Romain Grosjean y Marion Jollès Grosjean Instagram

“Espero llegar a casa lo antes posible. Mientras tanto tengo un marido que se las arregla con los tres niños. Tengo que admitir que esta historia es una locura. Todavía no entiendo qué me pasó ni por qué siendo tanto dolor”, confesaba Marion Jollès Grosjean, que a sus 43 años ha estado en la cama de un hospital sanando unas graves lesiones que no entiende cómo se las hizo, pues no recuerda lo más mínimo del accidente. Tuvo que ser muy aparatoso a juzgar por el resultado. Eso sí, no le quitó el sentido del humor y también se permitía hacer chanzas, al postularse como modelo de un anuncio para prevenir accidentes de tráfico: “Creo que puedo hacer un buen anuncio sobre seguridad vial. Honestamente, el caso de la bici me salvó la vida. Todavía tengo drenajes, pero espero que me den el alta pronto”.

Romain Grosjean y Marion Jollès Grosjean Instagram

Sus deseos se han visto cumplidos ya, pues ha podido regresar a casa junto a su marido y sus hijos. Marion Jollès Grosjean ha querido dar la buena nueva a sus fans de Instagram, los mismos que se preocuparon muchísimo al ver el alcance de sus lesiones tras el accidente de bicicleta: “No puedo responder a todos, porque me duele mucho la cabeza y tengo un pulmón que necesita oxígeno, pero gracias por cada mensaje, pensamiento y palabra”. Pero a quien le agradecía especialmente lo bien que se había portado durante su convalecencia es a su marido, el expiloto de Fórmula 1 Romain Grosjean: “Me maravilla cada día. Imaginad su camino desde la casa hasta la sala de emergencias… imaginando a su esposa reconstruida como un kit de lego. Mi primer recuerdo, sin embargo, es él, a mi lado, diciéndome que todo estaría bien. ¡Ni qué decir que no me fue tan mal! Bueno, tuve mis dos minutos de espera interminable cuando él salió del fuego en 2020, ¿cuenta?”, recordaba cuando en el Circuito de Bahréin el bólido que conducía su esposo sufrió un accidente y fue devorado por las llamas con él dentro.