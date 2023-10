Jada Pinkett confiesa que lleva 7 años separada de Will Smith

Sorpresa mayúscula la que se han llevado los fans de Will Smith y Jada Pinkett, que acaban de descubrir que uno de los matrimonios más estables de Hollywood, a pesar de sus baches, lleva en realidad siete años separado. Ha sido la propia actriz la que ha soltado el bombazo de que su matrimonio con el afamado actor se rompió hace ya siete años atrás, aunque parece que su relación sigue siendo buena y fluida, especialmente por el bien de sus dos hijos adolescentes.

Will Smith y Jada Pinkett Instagram

Ahora se entiende de otra forma el polémico bofetón que Will Smith le propinó al cómico Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar del pasado año. Ese instante en el que el intérprete estallaba para defender el honor de su esposa, quien, ahora sabemos, realmente ya era su exmujer: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca”, le gritó desde su asiento al conductor de la gala. Ahora este momento tiene un nuevo significado, después de las confesiones de ella vertidas en su última entrevista para la NBC News.

Se trata de una entrevista que ha sido grabada y que ha dejado tras de sí jugosísimos titulares. No será hasta el próximo viernes cuando se emitirá en directo, terminando por causar el revuelo que ya está generando sus primeras píldoras filtradas. Una entrevista que viene a respaldar la publicación de las memorias de Jada Pinkett, ‘Worthy’, que saldrán a la venta el próximo 17 de octubre. El cebo es muy bueno y es que ahora todos hablan del contenido del libro, así como de la entrevista, antes incluso de que se haya publicado.

“En 2016, tú y Will decidisteis que ibais a hacer vidas completamente separadas. No es un divorcio con papeles, pero fue un divorcio”, comienza a plantear Hoda Kotb, entrevistadora del programa. Lo hace tras leer uno de los capítulos más jugosos del libro autobiográfico de Jada Pinkett, que se sincera sobre el motivo por el que ha mantenido el final de su matrimonio siete años en secreto: “Creo que aún no estamos preparados. Todavía estamos intentado encontrar la manera de ser compañeros y saber cómo presentárselo a la gente. Tenemos que averiguarlo”, asegura. “Creo que cuando llegó 2016 estábamos exhaustos de intentarlo. Creo que seguíamos instalados en nuestra fantasía sobre lo que pensábamos que cada persona debía ser”, mantiene.