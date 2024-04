Javier Milei se separa de la humorista Fátima Flórez: la culpa, el enorme éxito de ella

El controvertido presidente de Argentina, Javier Milei, tiene mal de amores. Esta vez no son rumores los que cruzan el charco y llegan hasta nuestro país, sino que ha sido el propio mandatario quien ha querido dar a conocer el final de su romance con la humoristaFátima Flórez. Al parecer, lo que ha echado por tierra su unión de cerca de ocho meses no ha sido el desamor en sí, ni terceras personas ni las manidas “diferencias irreconciliables” que se suelen esgrimir cuando no se quieren confesar los motivos reales de la ruptura. En su caso, al menos hasta donde ha querido leer, han sido los compromisos profesionales de la cómica los que han marcado distancia entre ellos, lo que finalmente ha terminado por separarlos no solo geográficamente, sino también sentimentalmente.

Javier Milei con Fátima Flórez Redes sociales

Milei ha dado a conocer en primera persona el revés amoroso que acaba de sufrir, utilizando como vía su cuenta personal de Twitter –ahora conocida como X- para evitar posibles especulaciones futuras: “Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima Flórez, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos”, escribía el presidente argentino.

Pese a que el político ha tomado la determinación de que su relación con Fátima Flórez no iba a llegar a buen puerto por culpa del trabajo de ella, parece que su ruptura se ha producido en términos amistosos. Al menos eso es lo que añade después, para dejar claro que entre ellos siempre habrá cordialidad, aunque en el amor no hayan podido formar equipo más allá de los ocho meses que han compartido: “Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad, dado lo que sentimos el uno por el otro y cuánto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente”.

Su relación fue todo un boom, dado que él se encontraba en plena carrera a la presidencia y ella era toda una celebridad en la televisión argentina. La bomba de su romance saltó el pasado mes de agosto, cuando sus caminos se cruzaron en el programa de Mirtha Legrand, en pleno proceso de promoción de su candidatura. Esto les colocó en el ojo del huracán, siendo víctimas de infinidad de rumores y noticias que apuntaban al inminente fracaso de su unión. Ellos despejaron dudas en varias ocasiones, pero al final el tiempo ha terminado por dar la razón a esas ‘malas lenguas’ que no apostaban por el triunfo del amor. Ahora Javier Milei, muy a su pesar, se ve obligado a confesar que no ha tenido suerte, una vez más, en el amor, mientras que desea dejar claro que en relación con Fátima Flórez no ha existido ningún problema o disputa mayor, tan solo una separación provocada por el éxito que está cosechando la imitadora desde que el mundo entero la conociese en noviembre como la primera dama humorista de Argentina.