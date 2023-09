Jennifer Aniston, como nunca la has visto

En las últimas horas, el nombre de Jennifer Aniston se ha convertido en tendencia en todas las plataformas digitales. El motivo: la increíble sesión de fotos a la que se ha sometido dejando al descubierto sus espléndidos 54 años. La actriz deja claro por qué sigue siendo una de las mujeres más atractivas y deseadas de Hollywood. La intérprete luce una figura escultural que se ha llevado cientos de elogios.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Jennifer Aniston realizó un par de publicaciones consistentes en una foto y un video en los que presumió de cuerpazo y estilo. La sesión de fotos para la exclusiva revista de moda CR Fashion Book muestra a una Aniston muy sexy con ropa interior de cuero y tacones de aguja.

En la revista, Jennifer Aniston aprovecha para compartir sus secretos para mantenerse en forma. Como informa The Sun, ella confiesa en la entrevista: "Bebo mucha agua, mi cuerpo se mantiene activo todos los días".

La actriz de la serie The Morning Show, que aborda el despiadado mundo de los programas matutinos de televisión en Estados Unidos, también toca un tema delicado: la “cultura de la cancelación”. Para ella, no todo el mundo tiene que ser tratado como el exmagnate del cine Harvey Weinstein . "Ya me cansé de cancelar la cultura . Probablemente me acaban de “cancelar” por haber dicho eso", se molesta. Antes de agregar: "A decir verdad, no entiendo qué significa todo esto… ¿No hay redención? No sé. Pero no pongo a todos en la misma cesta que Harvey Weinstein".