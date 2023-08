Jennifer Aniston, sobre su afición a las aceitunas y sus perspectivas románticas: “Mi perro. Con él es con quien me acuesto”

A sus 54 años Jennifer Aniston puede presumir de estar mejor que nunca. Una situación a la que ha llegado, eso sí, con un montón de "tips" de los que no se desprende como por ejemplo aderezar sus dirty mantinis con una única aceituna rellena de pimiento. La actriz llega incluso a llevarse sus propias aceitunas en el equipaje cuando viaja al extranjero para no prescindir de su bebida favorita.

Pero no siempre ha tenido todo tan claro. Al menos eso se desprende de un reciente artículo sobre ella publicado en Wall Street Journal. Según el citado artículo, Aniston sufrió muchísio en su separación de Brad Pitt, con el que no solo mantenía un vínculo personal sino también una productora, Plan B, que dirigían juntos. Tras su marcha, la empresa obtuvo sendas nominaciones al Oscar y su prestigio aumentó, además de hacer que Pitt ganase mucho dinero con ella. Sin embargo, Aniston considera a día de hoy que "era la decisión correcta en aquel momento".

Aquello supuso "un verdadero cambio en mi vida en términos de resurgir de los escombros de [su divorcio de Pitt]" y recurrir al trabajo como "un auténtico lugar de consuelo".

"Hubo un momento en mi mundo, y en mi carrera, en el que me di cuenta de que defender lo que te mereces y lo que quieres no es ser agresiva, combativa, malhumorada o sensible. Es un músculo difícil de desarrollar. Y también de ser querida y respetada. Es algo difícil de conseguir", asegura.

A nivel sentimental, Aniston tuvo otra ruptura sentimental con Justin Theroux. Desde entonces su carrera despegó aunque a nivel sentimental no corrió la misma suerte. "Se me dan muy bien el resto de mis trabajos, y de alguna manera esa es la única área que está un poco de aquella manera…", dice. Es algo que se remonta a su infancia. "Mis padres… al ver la relación de mi familia, aquello no me hizo pensar ‘oh, qué ganas tengo de hacer eso'. No me gustaba la idea de sacrificar quién era o mis necesidades, así que lo cierto es que no tenia ni idea de cómo hacerlo. De alguna manera, se me hizo más fácil estar sola. No se me procuró una auténtica formación en ese tipo de toma y daca".

A día de hoy, la actriz afirma tener una relación consolidada... con su perro. "Mi perro. Con él es con quien me acuesto", asegura con humor.

Como un auténtica influencer, la actriz tiene millones de sus seguidores en su perfil de Instagram en el que cuenta abiertamente sus secretos de belleza. Por ejemplo que no ha dudado en probar un tratamiento facial con esperma de salmón. "En primer lugar, respondí: '¿Lo dices en serio? ¿De dónde sacas el esperma de salmón?". Sin embargo la experiencia no le convenció y prefirió seguir siendo una adicta a las inyecciones de péptidos, algo que califica como "el futuro".