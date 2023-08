¿Por qué se pone Jennifer Aniston semen de salmón en la cara?

Jennifer Anistonha formado en torno a su figura todo un imperio, desde que diese el salto al estrellato por su papel en la serie ‘Friends’. Desde entonces, no solo le han llovido los papeles en Hollywood hasta convertirla en una de las actrices mejor pagadas de las últimas décadas, sino que todo aquello que se asocia a su rostro es sinónimo de éxito. Y es que su cara es reconocible por el común de los mortales, ya sea por su trabajo o por sus sonados romances y ruidosos fracasos amorosos que le han mantenido siempre en la picota informativa. Pero si decimos que todo lo que se vincula con su cara funciona como reclamo publicitario, no sabemos muy bien cómo acogerán sus fans su último consejo de belleza.

A sus 54 años, aunque parezca haberse estancado en la treintena, Jennifer Aniston es todo un referente en el mundo de la belleza y el cuidado personal. Sabedores de esto, la industria de la cosmética se la rifa para sus campañas publicitarias, pues ha sabido resistirse como pocas al inevitable paso del tiempo, sin que haga estragos en sus facciones. Eso sí, la cirugía plástica ha tenido un papel importante, sin restar valor a la buena alimentación, el ejercicio físico, el cuidado diario de la piel y ¿el semen de salmón?

Pues esto es lo que afirma la propia intérprete en una entrevista concedida a ‘The Wall Street Journal’, donde ha querido compartir algunas de sus rutinas de belleza. Y es que todos quieren saber qué hace para no envejecer jamás, para así emularla y ser como ella: una eterna adolescente. Pero la sorpresa ha sido mayúscula y está causando furor en las redes sociales, pues parece que su secreto radica en un ingrediente muy poco común y que no está al alcance de cualquiera, pues no está en los supermercados. Se trata del semen de salmón.

A lo largo de esta entrevista, Jennifer Aniston reconoce que su esteticista le recomendó un tratamiento que cuenta con espermatozoides de este pez como ingrediente estrella. Esto es lo que, según ella, mantiene su juventud inalterada y su rostro ajeno al inevitable paso de los años: “Antes que nada le dije, ‘¿hablas en serio? ¿Cómo obtienes el esperma del salmón?’”, reconocía ella divertida, pues la reacción del entrevistador al oírlo fue la misma que la suya en boca de su consejero esteticista.

“Se utilizan moléculas de ADN obtenidas del ácido hialurónico y del esperma del salmón”, detalla Jennifer Aniston, que no quiere que la gente se la imagine con esta vital sustancia en su rostro. No se aplica directamente sobre la piel de la cara, sino que se ha desarrollado la técnica explicada por la actriz gracias al trabajo de investigadores de Corea del Sur. Un proceso que ayudaría a recuperar la elastina de la piel, que con el paso de los años va perdiendo consistencia y provocando la flacidez del rostro y, con ello, los síntomas físicos del envejecimiento. Algo ajeno completamente a la propia intérprete, que sabe de la maduración de las personas porque alguien se lo ha contado.